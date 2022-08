Rentrée scolaire : à quoi s'attendre sur les routes ?

Mardi matin, le 16 août, la quiétude des vacances scolaires laissera place au stress des embouteillages ! Circuler aux heures de pointes devrait notamment être compliqué dans l’Est de l’île. On fait le point sur les chantiers qui seront encore en vigueur le jour de la rentrée.

Entre Saint-André et Saint-Denis, deux chantiers viennent brider une circulation déjà ralentie sur la RN2 :

au niveau de Petit Bazar : des travaux de création d’une station-service imposent une circulation sur voies réduites dans le sens Est-Nord avec une vitesse limitée à 70 Km /h.

en amont dans le secteur de la Ravine-des-Chèvres : les travaux de création d’une voie pour transport en commun affecte les deux sens de circulation et là encore, le tracé est modifié.

A Salazie, la RD48 sera fermée pour des travaux de sécurisation de la falaise de lundi à jeudi, 8h à 9h, de 9h30 à 10h30, de 11h à 12h, de 13h à 14h et de 14h30 à 15h30. Elle reste ouverte ce week-end, avec une circulation par tranche horaire.

A Saint-Benoit, 4 chantiers sont en cours :

sur la RN2 secteur Sainte-Marguerite : les travaux d'élargissement de chaussée pour création d'une voie vélo et de la traversée de St François se poursuivent jusqu'au vendredi 19 août. La circulation est alternée de 8h30 à 15h30.

sur la RN3 Chemin Ceinture : les travaux d'élargissement de chaussée se poursuivent jusqu'au vendredi 19 août. La circulation est alternée de 8h à 15h30.

Sur la RN3 secteur Bras-Fusil : les travaux de création d'un réseau d'eau potable continuent jusqu’au lundi 31 octobre. La circulation est alternée de 8h30 à 15h30.

Sur la RN3 : les travaux de requalification de la route pour la traversée de la Confiance ont lieu jusqu'à septembre. La circulation est alternée de 8h30 à 15h30.

A Bras-Panon, pour permettre des travaux de réfection d’étanchéité, la circulation sera interdite dans les deux sens sur l’ouvrage d'art de Paniandy, de 20h à 5h les nuits du mardi 16 au vendredi 19 août inclus. Une déviation sera mise en place par la RN2.

A Saint-Denis, c’est la falaise des rampes de la Montagne qui fait l’objet de pose de filets. Des microcoupures sont programmées entre 8h30 et 16h30 et ce, jusqu’à la fin de l’année !

Dans l’Ouest, la fermeture partielle du Cap Lahoussaye ne devrait pas suralimenter les bouchons de la route des Tamarins, puisque la circulation reste possible dans l’axe le plus sollicité, c'est-à-dire de l’Ouest vers le Nord. Mais le Cap Lahoussaye reste fermé dans le sens Nord/Sud et ce, jusqu’à juillet 2023.

A Saint-Joseph, deux chantiers ont lieu :

Sur la RN2, rue Raphael Babet : des travaux d'extension de réseau d'assainissement se poursuivent jusqu'au vendredi 30 novembre. La circulation est alternée de 7h30 à 16h30.

sur la RN2 Vincendo : des travaux d'aménagement de cheminement piéton et cycliste déroulent jusqu'à la fin août, de 8h30 à 16h30, avec alternat.

Quant aux travaux de raccordement de la NRL, ils se déroulent pour l’instant de nuit, mais une nouvelle fermeture du boulevard U2 n’est pas à exclure d’ici fin septembre.