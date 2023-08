Rentrée scolaire : ce qu’il faut retenir de la visite du ministre de l’Education, Gabriel Attal, à La Réunion

Le ministre de l’Education nationale a fait sa première rentrée scolaire à La Réunion, les 16 et 17 août. Durant deux jours, Gabriel Attal a fait des annonces et a assisté à la rentrée dans plusieurs établissements de l’île. Ce qu’il faut retenir de cette visite.

C’est presque une habitude. A chaque rentrée scolaire, La Réunion reçoit la visite du ministre de l’Education nationale. Cette semaine, Gabriel Attal a effectué une visite de deux jours dans l’île, accompagné de Prisca Thévenot, secrétaire d’Etat chargée de la Jeunesse et du Service national universel. L’occasion de faire quelques annonces et d’aller à la rencontre d’élèves et d’enseignants à La Réunion. Ce qu’il faut retenir de sa visite.

En visite à La Réunion, le ministre, Gabriel Attal, assiste à la rentrée au collège Bourbon à Saint-Denis.

180 postes d’AESH créés dès cette rentrée

A peine arrivé à Saint-Denis, mercredi 16 août. Gabriel Attal a annoncé la création de 180 postes d'AESH.

Dans l’académie de La Réunion, près de 8 000 jeunes sont scolarisés en situation de handicap à la rentrée 2023, soit 9% de plus que l’an dernier. "Suite à la création de 4000 emplois d’AESH annoncée par le gouvernement, 180 emplois en équivalents temps plein d’AESH supplémentaires ont été attribués à l’académie de La Réunion", explique le ministère qui parle d’une "dotation inédite". Ce personnel est chargé de l’aide auprès des élèves en situation de handicap.

Le ministre annonce aussi 16 ULIS supplémentaires et la création d’Unités d’enseignement Autisme en maternelle et en élémentaire.

Revalorisation salariale, AESH, le créole à l'école : le point sur les annonces de Gabriel Attal, le ministre de l'Education nationale

28 postes d’enseignants créés dans le 1er degré

Gabriel Attal a aussi rappelé la création de 28 postes d'enseignants dans le 1er degré à La Réunion. Son objectif pour cette rentrée est clair : il veut élever le niveau et pour cela, renforcer les moyens.

28 millions pour les remplacements de professeurs absents

Une autre de ses priorités est le non remplacement des professeurs absents. Au niveau national, 15 millions d’heures de cours sont ainsi perdues chaque année. Le ministre de l’Education annonce qu’il va débloquer 28 millions d’euros pour des missions supplémentaires de remplacements des professeurs absents.

Pour son deuxième jour de visite à La Réunion, le ministre de l'Education, Gabriel Attal, a assisté à la rentrée scolaire à La Possession.

Revalorisation des salaires des enseignants

Le ministre est aussi revenu sur la revalorisation salariale des enseignants annoncée par le chef de l’Etat, Emmanuel Macron, pour cette rentrée. Au 1er juillet, le point d’indice a été revalorisé de 1,5%.

Une rémunération supérieure à 2 000 euros net par mois est prévue pour tous les professeurs titulaires en début de carrière dans l’’Hexagone. A La Réunion, compte-tenu de la sur-rémunération, ce montant est de plus de 3 000 euros net par mois, annonce Gabriel Attal.

Invité Gabriel Attal en direct depuis la préfecture (partie1)

Valoriser les classes bilingues à La Réunion

Au sujet du créole à l’école, Gabriel Attal annonce qu’il veut "valoriser les classes bilingues à La Réunion". Le ministre veut "continuer à investir dans cet apprentissage", en formant "plus de professeurs, référents académique sur l’apprentissage du créole", en développant "des initiatives, tester des classes totalement bilingues". "Je suis ouvert à ces expérimentations", ajoute Gabriel Attal.

Une inspectrice académique français - créole a été recrutée au rectorat de La Réunion, "pour développer dans tous les établissements l’usage et l’apprentissage du créole".

Le ministre a rappelé l’ouverture de sept parcours supplémentaires dans plusieurs communes. Des options langues vivantes régionales créole sont ouvertes. En juin, l'ancienne rectrice, Chantal Manès-Bonnisseau, avait déjà présenté le déploiement de cette politique de promotion de la langue et de la culture créoles.

Invité Gabriel Attal en direct depuis la préfecture (langue réunionnaise)

La lutte contre le harcèlement scolaire

La lutte contre le harcèlement scolaire était au cœur de la deuxième journée de cette visite à La Réunion. C’est la priorité nationale après le suicide en mai de Lindsay, 13 ans, dans le Pas-de-Calais. "Il est révoltant et inacceptable que des élèves aillent à l’école la boule au ventre le matin, a réagi le ministre. Il est vital de lutter contre ce harcèlement scolaire".

Pour son deuxième jour de visite à La Réunion, le ministre de l'Education, Gabriel Attal, a assisté à la rentrée scolaire au collège Bourbon à Saint-Denis, où il a été question de la lutte contre le harcèlement scolaire

Gabriel Attal s’est rendu au collège Bourbon a Saint-Denis pour échanger avec élèves et enseignants sur ce sujet. Deux décrets importants ont été publiés, jeudi 17 août.

Le premier devrait permettre de faire changer d'établissement les élèves harceleurs et non les élèves harcelés. Le second texte permettra de prendre des sanctions à leur encontre en cas de cyber-harcèlement d'élèves d'établissements différents, ce qui n'est pas possible actuellement.

Faire du lycée professionnel une voie d'excellence

Gabriel Attal s’est aussi rendu au lycée professionnel Victor Schoelcher, à Saint-Louis. Chaque année, 2 500 élèves finissent par décrocher et arrêter leurs études dans le département, essentiellement des garçons inscrits en lycée professionnel.

Saint-Louis : présentation de la filière professionnelle à Gabriel Attal

Le gouvernement veut lutter contre le décrochage dans les lycées professionnels, en en faire "une voie d'excellence, assure-t-il. Il faut une réforme". Gabriel Attal a rappelé l'annonce faite par Carole Grandjean, sa ministre en charge de l'enseignement et de la formation professionnelle, en faveur de l'indemnisation des lycéens en stage en milieu professionnel. Autre réforme défendue par le ministre: faire découvrir 50 métiers aux élèves de 6ème à la Terminale afin de faciliter les orientations.

Installation du nouveau recteur

Gabriel Attal est aussi venu installer le nouveau recteur de La Réunion. Pierre-François Mourier remplace Chantal Manès-Bonnisseau qui part à la retraite après trois années à la tête de l'Académie.

Les visites d’établissements scolaires

Durant ces deux jours de visite, Gabriel Attal a sillonné l’île en se rendant dans plusieurs établissements scolaires. A l’école Juliot Curie à la Ravine à Malheur, il a voulu montrer la réussite scolaire dans un quartier à grande mixité sociale. Au lycée polyvalent Jean Hinglo au Port, les dispositifs d’aide aux lycéens existants ont été présentés. Des échanges ont aussi eu lieu sur l’éducation au numérique.

La visite de Gabriel Attal s'est poursuivie à La Possession et au Port ce jeudi : au programme, mixité sociale, éducation au numérique, et cantine à 1€.

Enfin, au collège Guy Moquet, à Saint-Benoît, il était question de développement durable. Gabriel Attal est repart jeudi en soirée pour Paris.

Visite de Gabriel Attal au collège Guy Moquet de Saint-Benoît

Les réactions des syndicats

Durant sa visite, le ministre a reçu les organisations syndicales, sauf la FSU qui a décliné l’invitation. Les syndicats ont pris acte des annonces faites par Gabriel Attal, et ont pu soumettre d'autres problématiques lors d'une audience mercredi soir. Retrouvez ici notre article sur leurs réactions.