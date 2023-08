Rentrée scolaire : les syndicats réagissent suite à la visite de Gabriel Attal

Ces mercredi et jeudi 16 et 17 août, c'est à La Réunion que Gabriel Attal a vécu sa première rentrée scolaire depuis sa nomination au ministère de l'Education nationale.

Dès son arrivée mercredi, il a fait plusieurs annonces, dont la création de 180 postes d'AESH et 28 postes d'enseignants du 1er degré dans l'académie de La Réunion, dès cette rentrée.

A ce sujet, la FSU (Fédération syndicale unitaire) a exprimé son insatisfaction, estimant qu'on rajoutait des postes à un endroit mais au détriment d'autres.

"Ce n'est pas vrai de dire qu'il y a 28 postes supplémentaires. Il présente ça comme un cadeau, mais c'est simplement ce qui a été obtenu en juillet, avec le recrutement des candidats sur la liste complémentaire au concours. (...) En dehors de ça, il faut regarder la globalité des créations-suppressions, le ministre ne dit pas qu'il supprime 23 postes dans les collèges. On est sur un budget constant qui se fait au détriment d'un secteur au profit d'un autre"

Rappelons que le 13 juillet dernier, le rectorat avait finalement accepté le recrutement de 26 candidats en liste complémentaire du concours de professeurs des écoles. Les syndicats étaient montés au créneau pour faire valoir que la situation locale justifiait le besoin de ces postes supplémentaires.

Cette dernière pointe du doigt la réduction du nombre de TZR (titulaires sur zone de remplacement) alors que le PACTE acte le principe d'un "remplacement entre enseignants" qui n'est "pas satisfaisant au niveau pédagogique".

A la place, elle souhaiterait qu'on crée davantage de postes, des "effectifs normaux", de titulaires sur zone de remplacement. Mercredi, le ministre a annoncé une enveloppe de 28 millions d’euros pour des missions supplémentaires de remplacements des professeurs absents.

Insatisfaction également concernant l'annonce des 180 postes d'AESH supplémentaires, qui "couvriront pas les besoins" sur une académie où 8 000 élèves sont porteurs de handicap, pour seulement 2 800 AESH à l'heure actuelle, estime Marie-Hélène Dor.

La FSU, conviée à une audience mercredi soir tout comme l'ensemble des syndicats enseignants, avec Gabriel Attal, a décliné l'invitation. "C'était une audience d'une heure, j'avais des sérieux doutes sur le fait que ça puisse faire avancer quoi que ce soit", justifie Marie-Hélène Dor.

Du côté du Snalc (Syndicat national des lycées et collèges), celui-ci a "tenu à être présent à cette rencontre, parce que ce n'est pas en boycottant qu'on arrive à résoudre les problèmes", déclarait ce jeudi Guillaume Lefèvre, le président du Snalc Réunion.

Ce dernier est satisfait de la rencontre, qui a finalement duré "deux heures".

"Il en ressort un dialogue certain, une écoute, le ministre a été très attentif à nos demandes et nos remarques. Je pense que c'est une personne qui connaît ses dossiers et maîtrise largement les sujets, contrairement à l'ancien ministre"