Visite ministérielle : Gabriel Attal annonce la création de 180 postes d'AESH et 28 postes d’enseignants pour la rentrée scolaire à La Réunion

Gabriel Attal, le ministre de l’Education, est arrivé à La Réunion, ce mercredi 16 août pour deux jours de visite en pleine rentrée scolaire. Ce matin, il annonce la création de 180 postes d'AESH et 28 postes d'enseignants dans le 1er degré. Il est revenu sur la revalorisation salariale des enseignants, le créole à l’école et a intronisé le nouveau recteur.

LP / Delphine Gérard •

Le ministre de l’Education national a atterri à l’aéroport Roland Garros, ce mercredi 16 août, vers 9h30, avec 1h30 de retard sur le programme prévu. En pleine rentrée scolaire, Gabriel Attal est à La Réunion pour deux jours de visite, accompagné de Prisca Thévenot, secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et du Service national universel.

180 postes d’AESH créés dès cette rentrée

A peine arrivé, le ministre a tenu une conférence de presse au rectorat, à Saint-Denis. Gabriel Attal a annoncé la création de 180 postes d'AESH. Dans l’académie de La Réunion, près de 8 000 jeunes sont scolarisés en situation de handicap à la rentrée 2023, soit 9% de plus que l’an dernier.

"Suite à la création de 4000 emplois d’AESH annoncée par le gouvernement, 180 emplois en équivalents temps plein d’AESH supplémentaires ont été attribués à l’académie de La Réunion", explique le ministère de l’Education qui parle d’une "dotation inédite". Il rappelle qu’en six ans, le nombre d’AESH à La Réunion a augmenté de 73%.

Ce personnel est chargé de l’aide auprès des élèves en situation de handicap. La Réunion compte actuellement 2 700 assistants d’élèves en situation de handicap (AESH), mais c’est trop peu assurent les syndicats. Le ministre annonce aussi 16 ULIS supplémentaires et la création d’Unités d’enseignement Autisme en maternelle et en élémentaire.

Conférence de presse du ministre de l'éducation • ©Willy Fontaine

28 postes d’enseignants créés dans le 1er degré

Ce matin, Gabriel Attal a aussi annoncé la création de 28 postes d'enseignants dans le 1er degré à La Réunion. Son objectif pour cette rentrée est clair : il veut élever le niveau et pour cela, renforcer les moyens.

28 millions pour les remplacements de professeurs absents

Une autre de ses priorités est le non remplacement des professeurs absents. Au niveau national, 15 millions d’heures de cours sont ainsi perdues chaque année. A La Réunion, le sujet inquiète les organisations de parents d’élèves.

Le ministre de l’Education annonce qu’il va débloquer 28 millions d’euros pour des missions supplémentaires de remplacements des professeurs absents. Cela représente 3% de l’enveloppe nationale du pacte enseignement, alors que La Réunion compte 1,8% du personnel d’enseignant. "On met plus de moyens sur le "pacte enseignant" à La Réunion que dans les autres territoires, car nous considérons qu’il en faut plus pour permettre à nos élèves de réussir", souligne Gabriel Attal.

Revalorisation des salaires des enseignants

Le ministre est aussi revenu sur la revalorisation salariale des enseignants annoncée par le chef de l’Etat, Emmanuel Macron, pour cette rentrée. Au 1er juillet, le point d’indice a été revalorisé de 1,5%.

Une rémunération supérieure à 2 000 euros net par mois est prévue pour tous les professeurs titulaires en début de carrière dans l’’Hexagone. A La Réunion, compte-tenu de la sur-rémunération, ce montant est de plus de 3 000 euros net par mois, annonce Gabriel Attal.

Les professeurs seront mieux payés et pas un titulaire ne sera en dessous de 3 000 euros net à La Réunion. Gabriel Attal Ministre de l'Education

Valoriser les classes bilingues à La Réunion

Au sujet du créole à l’école, Gabriel Attal annonce qu’il veut "valoriser les classes bilingues à La Réunion", sans plus de précision. Le ministre explique qu’il "n’oppose pas l’apprentissage du français avec lui du créole".

"Je considère qu’elles sont aussi un levier d’apprentissage pour nos élèves, ajoute-t-il. A La Réunion, 80% des élèves parlent créole à la maison, pour leur apprendre convenablement dans les écoles, évidemment qu’il faut qu’il puisse y avoir l’usage et l’enseignement du créole".

Le ministre veut "continuer à investir dans cet apprentissage", en formant "plus de professeurs, référents académique sur l’apprentissage du créole", en développant "des initiatives, tester des classes totalement bilingues". "Je suis ouvert à ces expérimentations", ajoute Gabriel Attal.

La lutte contre le harcèlement scolaire

La lutte contre le harcèlement scolaire sera au cœur de cette visite ministérielle à La Réunion. C’est la priorité nationale après le suicide en mai de Lindsay, 13 ans, dans le Pas-de-Calais. "Il est révoltant et inacceptable que des élèves aillent à l’école la boule au ventre le matin, a réagi le ministre ce matin. Il est vital de lutter contre ce harcèlement scolaire".

Gabriel Attal a pris deux décrets importants qui seront publiés demain, jeudi 17 août. Le premier devrait permettre de faire changer d'établissement les élèves harceleurs et non les élèves harcelés. Le second texte permettra de prendre des sanctions à leur encontre en cas de cyber-harcèlement d'élèves d'établissements différents, ce qui n'est pas possible actuellement. Le ministre reviendra sur ces mesures durant ces deux jours de visite dans l’île.

Installation du nouveau recteur

Ce matin, Gabriel Attal est aussi venu installer le nouveau recteur de La Réunion. Pierre-François Mourier remplace Chantal Manès-Bonnisseau qui part à la retraite après trois années à la tête de l'Académie.

Pierre-François Mourier a effectué sa première pré rentrée ce matin aux côtés des professeurs au lycée Leconte de l’Isle à Saint-Denis. Demain, il participera à la rentrée des 217 600 élèves avec le ministre de l’Education et la secrétaire d’Etat, Prisca Thevenot.