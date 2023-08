Pierre-François Mourier, le nouveau recteur, fait sa première rentrée à La Réunion

C'est jour de rentrée, ou plutôt de pré-rentrée, pour Pierre-François Mourier, le nouveau recteur de La Réunion. "Les Réunionnais pourront toujours compter sur moi pour être sur le terrain", s'est engagé l'ancien diplomate qui a accueilli Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'Education, en visite officielle à La Réunion.

A la veille de la rentrée des classes à La Réunion, quelque 18 000 enseignants ont rendez-vous dans leurs établissements, dès ce mercredi 16 août. Et c'est aussi la prise de fonction symbolique de Pierre-François Mourier, le successeur de Chantal Manès-Bonnisseau à la tête de l'Académie de La Réunion.

C'est donc un baptême de feu pour le nouveau recteur qui accueille aussi Gabriel Attal, le tout nouveau ministre de l'Education nationale, en visite officielle à La Réunion, avec Prisca Thévenot, la secrétaire d'Etat en charge de la Jeunesse.

Sa première rentrée depuis 25 ans

Pour cette pré-rentrée, Pierre-François Mourier est resté dans le chef-lieu pour rencontrer le personnel enseignant du lycée Leconte de Lisle, où le ministre n'a, lui, pas pu se rendre en raison du retard pris sur son programme. "C'est un moment émouvant pour moi, a-t-il confié aux professeurs présents. Ca fait 25 ans que j'ai fait ma dernière rentrée en tant que professeur assistant à l'Université de Lille et, pour moi, c'est un retour aux sources d'être ici".

"C'est un retour au sein de ce qui a fait de moi ce que je suis, c'est-à-dire un fils de la République, a-t-il poursuivi. Je dois tout à l'école de la République depuis le début de mes études. J'ai encore à l'esprit les noms de professeurs ou de chefs d'établissements à qui je dois énormément".

Un recteur qui sera "toujours sur le terrain"

Pierre-François Mourier assure qu'il ne sera pas un recteur qui restera cloitré dans son bureau, au rectorat. "Les Réunionnaises et les Réunionnais pourront toujours compter sur moi pour être toujours sur le terrain et pour essayer de faire en sorte d'apporter des réponses, même si ça ne sera pas toujours des réponses satisfaisantes".

"Tout ce qui nous importe, c'est la réussite de nos enfants avant tout", a-t-il par ailleurs rappelé lorsque lui ont été évoquées les tensions avec les syndicats enseignants. Le FSU, notamment, a déjà indiqué qu'il ne participerait pas à la rencontre prévue entre l'ensemble des organisations et le ministre Attal, ce mercredi après-midi.

Un ancien diplomate

Au moment où cette rencontre aura lieu, un rassemblement est même prévu sous les fenêtres du rectorat. Le ton est donc donné du côté des porte-parole du corps enseignant. Nul doute que Pierre-François Mourier saura utiliser ses talents de diplomate pour engager la discussion avec ces derniers.

Le nouveau recteur a en effet travaillé plusieurs années à l'étranger. Il a notamment été le consul général de France à San Francisco de 2007 à 2010 ou encore attaché culturel à New York. De 2012 à 2016, il était par ailleurs l'ambassadeur de la France en Slovénie après être passé par le Centre d’analyse stratégique qui oeuvrait aux services du Premier ministre.

"Aucun élève ne doit être laissé sur le bord du chemin"

"J'arrive ici avec une volonté d'engagement total", promet-il. "La réussite passe par l'approfondissement des réformes qui ont été menées depuis plusieurs années maintenant, et par cette idée qu'aucun élève ne doit être laissé sur le bord du chemin. Et pour cela, on a tous notre rôle à jouer, des syndicats aux collectivités locales, et bien sûr l'Etat", conclut-il.

Demain, 217 600 écoliers, collégiens et lycéens feront leur rentrée. Au collège de Montgaillard, où une centaine d'enseignants ont répondu présents ce mercredi, ce sont 11 150 élèves qui sont attendus.

