Pierre-François Mourier nommé recteur de l'académie de La Réunion

Le 1er août prochain, Pierre-François Mourier remplacera Chantal Manès Bonnisseau, partie à la retraite, à la tête de l'Académie de La Réunion. Il a été nommé recteur lors du dernier conseil des ministres, le jeudi 13 juillet.

Le 1er août prochain, la rectrice réunionnaise Chantal Manès Bonnisseau prendra officiellement sa retraite après trois années passées à la tête de l'Académie de La Réunion.

Et le nom de son successeur est désormais connu. Pierre-François Mourier vient en effet d'être nommé à la suite du dernier conseil des ministres, hier, jeudi 13 juillet.

De conseiller d'Etat à recteur

Le nouveau recteur de La Réunion a évolué au cours des six dernières années à la tête de France Education Internationale (FEI), un établissement public spécialisé dans l'éducation et les langues dont il était le directeur général.

Conseiller d'État, ancien élève de l'École normale supérieure et agrégé de lettres classiques, il a enseigné la langue et la civilisation latines à l'Université de Lille 3, apprend-on sur le site de FEI.

Un ancien diplomate...

Il a également été secrétaire de rédaction de la revue Esprit et directeur du département des sciences humaines de l'École nationale supérieure du Paysage de Versailles.

De 2005 à 2007, il a occupé les fonctions de conseiller à l'éducation et à la culture du président de la République, puis, entre 2007 et 2010, celle de consul général de France à San Francisco. Il a également occupé les fonctions d'attaché culturel à New York.

Et de 2012 à 2016, il était l'ambassadeur de la France en Slovénie après être passé par le Centre d’analyse stratégique qui oeuvrait aux services du Premier ministre. Nul doute que ses talents de diplomate seront un vrai plus à la tête du rectorat de La Réunion.