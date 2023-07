Chantal Manès Bonisseau, première femme à prendre la tête du rectorat, part à la retraite

Première femme à occuper le poste de rectrice, Chantal Manès Bonisseau prend sa retraite au mois d'août. La Réunionnaise a présenté son bilan ce lundi 10 juillet. Elle s'en va avec un léger sentiment d'inachevé. Elle a traversé trois années compliquées, avec la crise Covid et les grèves contre la réforme des retraites.

HA / Adjaya Hoarau •

Un taux de réussite au bac de 89,9%, en légère baisse, celui du brevet en très légère hausse à 85,3%. La rectrice Chantal Manès Bonisseau a fait le point sur les crus 2023 du baccalauréat et du brevet des collèges à La Réunion.

C'était surtout l'occasion pour elle de faire le bilan sur ses trois années passées à la tête de l'académie car Chantal Manès Bonisseau est sur le départ. Au mois d'août, elle va faire valoir ses droits à la retraite. Alors que retient-elle de cette dernière ligne droite professionnelle dans son île natale ?

Le reportage de Réunion La 1ère :

Point presse bilan de la rectrice

Une succession de crises

Malgré les crises successives si habituelles au sein de l'Education nationale, Chantal Manès Bonisseau estime que son bilan est plutôt positif. "Je me sens à la fois fière et triste de quitter l'académie de La Réunion après ces trois ans très actifs, avec la gestion d'une crise sanitaire mondiale, où nous avons réussi à garder les écoles, collèges et lycées ouverts", défend-elle.

"Et puis, cette année, malgré les mouvements de grève contre la réforme des retraites, tous les lycées ont fonctionné pendant les épreuves du baccalauréat. Aucun d'entre eux n'a été bloqué et tous les examens ont pu se passer", souligne-t-elle encore.

La rectrice réunionnaise Chantal Manès Bonisseau part à la retraite • ©Adjaya Hoarau

Un nouveau recteur pour la rentrée 2023-2024

Mais la rectrice, installée dans son fauteuil depuis le 29 juillet dernier 2020, s'en va tout de même avec un léger sentiment d'inachevé. "On part toujours avec le sentiement qu'on aurait pu faire beaucoup plus, qu'il reste beaucoup de choses à faire. A La Réunion, comme ailleurs, on peut identifier beaucoup de pistes de progrès, continuer les progrès en mathématiques. On a besoin également de continuer à travailler sur l'égalité des chances et la lutte contre les discriminations sociales".

Depuis la création de l’académie de La Réunion, il y a 36 ans, Chantale Manes-Bonisseau est la première femme à occuper le poste de rectrice. C'est enfin la deuxième Réunionnaise à avoir pris cette responsabilité après Velayoudom Marimoutou qui a géré l'académie de 2016 à 2020. La rectrice restera en poste encore quelques semaines avant de céder sa place à la rentrée prochaine.