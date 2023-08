Rentrée scolaire : l’allocation est versée, mais les fournitures coûtent de plus en plus cher

A deux semaines de la rentrée scolaire et en pleine inflation, l’heure est aux achats de fournitures pour de nombreuses familles réunionnaises. L’allocation de rentrée scolaire est versée à compter de ce mardi 1er août. Reportage.

LP / CV / JCT •

Dans les rayons des librairies et des grandes surfaces, les mères de famille scrutent les prix. L’heure est aux achats des fournitures.

Revalorisée de 15%, l’allocation de rentrée scolaire est versée aux familles réunionnaises à compter de ce mardi 1er août.

Scruter les prix et rechercher les promotions

A deux semaines de la rentrée scolaire, elle est la bienvenue pour les parents. "On fait attention en essayant de faire plaisir aux enfants, mais les prix ont beaucoup augmenté", remarque Daniela, mère de famille. "On prévoit un budget qu’on essaie de ne pas dépasser, mais en présence de l’enfant, les tentations sont grandes", sourit-elle.

"Je regarde les prix, les promotions, et je regarde que la matière soit assez solide pour durer dans le temps", explique une autre maman. "On ne prend pas forcément le moins cher, car c’est souvent fragile et ça ne dure pas", ajoute-t-elle.

L'allocation de rentrée scolaire est versée ce mardi 1er août. • ©Cynthia Véron

"Des prix en hausse de 8 à 15%"

Dans cette librairie de Saint-Denis, Jean-Yves Patou-Parvedy, responsable papeterie, reconnaît que "les prix ont augmenté de 8 à 15% pour les sacs, trousses et agendas". "Pour les stylos, classeurs, papiers, il y a aussi une augmentation, mais on essaie de proposer des mini prix", explique-t-il. Le responsable remarque aussi "que dans leurs listes, des professeurs incitent aussi à reprendre des fournitures de l’année dernière".

Réutiliser les fournitures pas abimées

Utiliser le matériel pas abimé, c’est aussi la logique de la fille d’Angélique : "pour les classeurs, j’évite d’en acheter car c’est cher, je les garde et les réutilise, comme pour la trousse que je garde aussi". Cette année, l'enveloppe allouée pour cette allocation varie de 398 à 434 euros par enfant en fonction de leur âge.

Une aide "insuffisante"

Certains parents s’en servent pour acheter les cahiers, stylos et autres fournitures pour la classe. Mais parfois, elle n'est pas suffisante, estime Sabrina, mère de trois enfants. "Je rajoute quand même de l’argent pour la rentrée, car il y a les vêtements et les chaussures", explique-t-elle.

Pour d’autres, il y a des alternatives. "Pour les vêtements, je vois avec la famille si dans leur tri il y a des vêtements que mes enfants peuvent réutiliser", confie une mère de famille.

Très attendue par les foyers modestes, cette aide a été versée à près de 79 000 familles en 2022, soit un peu moins de 129 000 marmailles. A La Réunion, la rentrée aura lieu le 16 août prochain.