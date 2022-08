Rentrée scolaire : le retour à l’école pour 219 660 élèves à La Réunion

Ce mardi 16 août est jour de rentrée scolaire à La Réunion. Au total, 219 660 élèves font leur retour sur les bancs des écoles, collèges et lycées du Département.

18 000 enseignants

Une nouvelle année qui démarre dans les écoles, collèges et lycées du Département. Les élèves seront encadrés par plus de 18 000 enseignants de l’éducation nationale.

Dans les écoles, 113 960 élèves sont attendus en primaire, et 100 670 élèves dans le second degré.

Les recrutements

Pour cette rentrée scolaire, des recrutements ont eu lieu. Le premier degré est le mieux doté avec 69 emplois d’enseignants supplémentaires contre 25 nouveaux contrats dans le secondaire.

Un effort a aussi été consenti dans l’embauche d’AESH, 90 postes ont été créés.

De la vigilance avec le Covid-19

Cette année encore, la rentrée se fait avec des adaptations en raison de l’épidémie de Covid-19. Les élèves seront accueillis en présentiel, il n'y a pas de port du masque de prévu. Les activités physiques et sportives sont autorisées en intérieur et en extérieur sans restriction. Toutefois, l’application des gestes barrières restent la règle comme le lavage des mains et l’aération des locaux. Enfin, il n'y a pas de limitation du brassage entre les groupes d’élèves, mais les regroupements importants sont à éviter.

Si la situation sanitaire se dégrade, des mesures de plus en plus restrictives seront prises.

Les prochaines vacances sont prévues le 8 octobre à La Réunion.