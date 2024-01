Les étudiants font leur rentrée à l'Université de La Réunion, avec une semaine de retard

Les différents sites de l'Université ont souffert du passage du cyclone Belal. Depuis la levée de l'alerte rouge, mardi dernier, les agents ont travaillé d'arrache-pied pour tout remettre en état et permettre aux étudiants de regagner les bancs de la faculté ce lundi 22 janvier.

Comme chaque année, l'université de La Réunion s'était préparée au passage d'un cyclone pendant les vacances. Les biens et les locaux avaient été sécurisés.

Malgré ces actions de prévention, l'Université n'a pas été épargnée par Belal estime Jérôme Gardody, vice-président du Conseil d'administration de l'Université.

On a eu beaucoup d'infiltrations d'eau, des faux plafonds et des arbres tombés. Même les bâtiments les plus récents n’ont pas été épargnés. Comme l’école d’ingénieur à Terre Sainte, à Saint-Pierre.

(Re)voyez son interview dans le journal de Réunion La 1ère :

Les différents sites ont aussi connu de longues coupures d'électricité. Des coupures qui ont affecté pendant plusieurs jours, les étudiants du Crous, au Moufia.

Ce lundi, l’ensemble des activités de formation et recherche reprennent, sur ensemble des sites de l'Université. Les vacances des étudiants avaient été rallongées.

"La reprise est assez dure, avec le cyclone on a eu un peu plus de repos. Je suis contente de retrouver les camarades, mais pas les cours." confie une étudiante.

Une semaine après la rentrée initiale, les emplois du temps des étudiants ont été changés, pour rattraper les cours perdus.

On devait commencer à 9h, finalement c'était 7h et on a cours jusqu’à 17h. Si y’a encore un cyclone on risque vraiment d’être surchargées.