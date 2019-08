La République, fière de ses cadets

© Willy Thévenin

Les premiers pas dans la police pour 16 jeunes garçons et filles. Ils ont été formés pendant une année au concours de gardien de la paix. Une formation accessible sans diplôme et qui s’est faite en alternance en lycée professionnel et au sein des services opérationnels de la police." Ils ressortent avec un projet professionnel, pour ces jeunes cadets de la République, c'est un peu l'école de la deuxième chance " dit Christine Lavantes, Directeur territorial au recrutement et à la formation de la Police.Lesley-Anne qui vient de Piton-Saint-Leu " rêve depuis petite de l'uniforme et veut mettre un point d'honneur à faire respecter la loi " . C'est aussi ce qui a motivé Elsa malgré les réticences de sa famille qui avait peur pour elle.Pour William, " il y a des risques dans tous les métiers, une motivation supplémentaire "." Il y a une envie très forte de devenir policier, le recrutement à la Réunion rencontre un franc succès, il y a plus de 600 candidatures pour une quinzaine de postes ", ajoute Christine Lavantes.La cérémonie de sortie de la 14ème promotion des cadets de la République, sur le détachement air 181 à Sainte‑Marie s'est faite en présence du Préfet de la Réunion, Jacques Billant qui a passé en revue les nouvelles recrues de la Police Nationale.