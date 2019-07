Requin : un père de famille sauve sa famille grace à son drone

Des drones pour sécuriser les spots de surf

L'information a fait le tour des télévision américaines, mais c'est la chaine de télévision Fox 35, qui la première, a révélé la mésaventure de la famille Watson. Mardi, le ciel est bleu, le soleil brille. Il fait plus de 30 °C en ce moment sur Daytona, ville de Floride. Dan et son épouse, décident de profiter de cette belle journée en se rendant à New Smyrna Beach. Tout se passe parfaitement bien. Madame et leurs trois enfants sont dans l'océan et Dan s'amuse à les filmer avec son drone. Quand tout à coup, apparaît sur l'image vue du ciel, une masse sombre et longue de 3 mètres.Immédiatement, il demande à sa femme et ses enfants de sortir de l'eau. Les images du photographe professionnel sont parlantes. On voit clairement le poisson se diriger vers les baigneurs, puis quand ils courent vers la plage, s'éloigner vers le large. Impossible de savoir, si l'animal serait passé à l'attaque, mais l'utilité du drone est, clairement démontrée, par ce fait-divers qui se termine bien.Certes, la famille Watson va hésiter longtemps avant de se baigner à nouveau dans l'océan, mais elle aura prouvé, ce 2 juillet 2019, que la sécurisation des spots de surf passe, entre-autre, par l'utilisation des drones.