Requins : Océan Prévention Réunion condamné pour diffamation envers Sea Shepherd

L’ancien président de l’association OPR a été reconnu coupable de diffamation envers l’ONG Sea Shepherd. Le champion Amaury Lavernhe est condamné à payer 3 000 euros d’amende, 1 000 de dommages et intérêts, ainsi qu’à rembourser les 2 500 euros de frais d’avocats.

Des visions très différentes de la gestion du risque requins

Condamnations en première instance et en appel

L’affaire remonte à 2017. Amaury Lavernhe, l’ancien président d'Océan Prévention Réunion, tient alors des propos, sur la page Facebook de l'association, à l’encontre de Sea Shepherd. Le bodyboarder de 35 ans, 3 fois champion du monde, numéro 1 Français, a surfé ses premières vagues à La Réunion à l’âge de 10 ans. Il s’est fortement mobilisé lors de la crise requin dans l’île.La question des requins y est source de grandes tensions. Les points de vues sont nombreux à ce sujet et très divergents parfois. Depuis 2013, la pratique des activités nautiques, et du surf, est interdite en dehors des zones définies par la préfecture. Une décision qui a fait suite à une vague d’attaques mortelles de requins à La Réunion.Dans un article publié le 2 juillet 2017, l’ex-représentant d’OPR accuserait l’ONG Sea Shepherd d’utiliser des méthodes constitutives de délit, telles que la calomnie, le harcèlement ou l’intimidation, pour défendre " une idéologie selon laquelle la vie d’un poisson équivaudrait à celle d’un être humain ".Sur cette même page Facebook, selon les dires de Sea Shepherd, d’autres sites diffamatoires qualifiant l’ONG d’organisation "éco-terroriste" étaient également relayés. Sea Shepherd rappelle que ses missions consistent en la " défense de l’océan et de la vie marine ".Les propos tenus sur la dite page ont été reconnus comme diffamatoire à deux reprises. D’abord le 11 janvier 2018, en première instance, le tribunal correctionnel de Bordeaux juge coupable de diffamation envers Sea Shepherd, le président de l’association Océan Prévention Réunion.Une condamnation qui vient d’être confirmé en appel par la Cour d’appel de Bordeaux. Amaury Lavernhe se voit ainsi contraint de payer une amende de 3 000 euros et de verser 1 000 euros de dommages et intérêts. Il devra également effectuer le remboursement des 2 500 euros de frais d’avocat de Sea Shepherd.Enfin, l’association OPR devra afficher la condamnation sur sa page Facebook pendant un mois. C’est d’ailleurs dans ce même poste, que l’association fait savoir qu’elle étudie actuellement " l’opportunité d’un éventuel recours ". Elle y rappelle également, une précédente condamnation, cette fois de l’ONG Sea Sheperd.