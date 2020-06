Les résultats du baccalauréat seront affichés le 7 juillet

Le ministre de l'Education nationale Jean Michel Blanquer a précisé les nouvelles modalités de calcul des notes pour le baccalauréat 2020.

Adjaya Hoarau •



Résultats affichés le 7 juillet

Commissions d’harmonisation

À lire aussi Confinement : le rectorat précise les modalités d’examens et concours à venir



Pour les candidats libres

Par le biais des réseaux sociaux, le ministre de l'Education nationale, Jean Michel Blanquer, a répondu aux questions de parents et d'élèves posées sur Facebook ou par mail. Il a également précisé le fonctionnement des examens et l'annonce des résultats du baccalauréat.Si seuls les notes du premier et du second trimestre seront prises en compte pour le contrôle continu, les notes obtenue pendant le confinement "donnent une information au jury sur l’assiduité et la motivation de l'élève et donc elles peuvent contribuer à une hausse de la note". Les résultats de la moyenne du premier et second trimestre seront affichés, comme c'est le cas chaque année.Nous le savions déjà, pour les élèves de 1ère, les épreuves écrites et orales de français seront remplacées par le contrôle continu.Jean Michel Blanquer précise que tous les élèves passeront en commission d'harmonisation, pour limiter les inégalités de notation. Sans qu'il y ait besoin d'y faire appel. "On notera les appréciations des livrets scolaires, l’engagement de l’élève, son assiduité. Des éléments qui permettront de valoriser le travail de l’élève tout au long de l’année." La commission garantira l’équité du baccalauréat en prêtant attention aux modalités de notation de chacun des établissements.Pour les 2% de candidats libres au baccalauréat, deux cas sont à distinguer. Pour les candidats scolarisés au CNED, le jury se prononcera sur la base de ce livret, au cours de la session du mois de juin.Ceux qui n’ont pas eu de notes en contrôle continu passeront le baccalauréat de la session de septembre. Ils auront un dispositif particulier pour maintenir leurs inscriptions dans l’enseignement supérieur sur Parcoursup, jusqu’à l'annonce des résultats.