L'école reprend lundi : les nouveautés de 2023 dans l'académie Réunion

Ce lundi 23 janvier 2023, c'est la reprise des classes dans l'académie de La Réunion. Le deuxième semestre débute avec quelques nouveautés, présentées ce vendredi par la rectrice d'académie Chantal Manès-Bonnisseau.

JCTS / MB •

Ce lundi 23 janvier 2023, ils seront 218 796 écoliers, collégiens, et lycéens à reprendre le chemin de leur établissement scolaire, encadrés par les 21 429 personnels de l'Education nationale à La Réunion.

Rentrée scolaire : quelles sont les priorités de l’académie pour le second semestre ?

28 postes supplémentaires viennent enrichir les effectifs de l'Education nationale dans le premier degré, malgré une baisse de la démographie scolaire.

Pour cette reprise scolaire du deuxième semestre, quelques nouveautés viendront s'ajouter, a expliqué la rectrice de l'académie Réunion, Chantal Manès-Bonnisseau. À commencer par un effort au niveau des ressources humaines, matérialisé par un "accompagnement renforcé de tous les personnels" de l'Education nationale.

Des formations adaptées aux besoins des professeurs

Cet accompagnement se matérialise notamment par des offres de formation "répondant mieux aux besoins des professeurs" : dès cette rentrée, un recensement des besoins en formation sera effectué auprès des enseignants pour qu'ils puissent en bénéficier dès la rentrée scolaire d'août 2023. L'Ecole académique de la formation continue (EAFC) a prévu, entre autres, des formations dans le domaine juridique, en premiers secours santé mentale...

Des revalorisations salariales

Par ailleurs, les revalorisations salariales sont en cours ou à venir : pour les conseillers pédagogiques, le ministère de l'Education nationale appliquera une seconde tranche de revalorisation de 1000 euros, pour une indemnité de 2 500 euros annuelle au total. A cela pourra s'ajouter des indemnités supplémentaires pour les conseillers pédagogiques de circonscription en REP et REP+. En outre, "un travail national est en cours sur les revalorisations salariales des enseignants, des annonces seront faites en mars", a rappelé la rectrice.

Un fonds d'innovation pédagogique

Enfin, un "fonds d'innovation pédagogique" est désormais proposé, doté de plus d'un million d'euros, destinés à financer "les projets qui sont portés par les équipes académiques" dans le cadre de la concertation "Notre école, faisons-la ensemble". Ces projets répondront aux besoins spécifiques de chaque école. Un jury se rassemblera dès début février pour examiner les projets.

Renforcer l'acquisition des fondamentaux

Côté enseignements, là aussi il y aura du nouveau pour renforcer l'acquisition des savoirs fondamentaux. Chantal Manès-Bonnisseau le reconnaît : les résultats globaux de l'académie de La Réunion sont en effet plus faibles que la moyenne nationale, bien qu'en progrès constants. La rectrice ambitionne de rattraper cet écart "en quatre ou cinq années".

Pour ce faire, un "conseil académique des savoirs fondamentaux", présidé par la rectrice, sera mis en place dès cette rentrée, avec pour mission d'établir un diagnostic territorial de la maîtrise des savoirs fondamentaux, à partir de l'analyse des résultats aux évaluations à l'échelle de l'académie, pour ensuite déterminer une stratégie en matière d'apprentissage sur les cinq prochaines années.

L'accent mis sur la maternelle et la 6ème

Pour garantir la réussite scolaire dès le CP, un "plan maternelle" sera décliné : il comprend entre autres la formation de formateurs de janvier à juin, puis la formation des 1 800 professeurs de maternelle de l'académie par ces formateurs à la prochaine rentrée scolaire d'août.

L'entrée au collège aussi sera mieux préparée, selon les objectifs du ministère de l'Education nationale. Dès ce mois de janvier, de nouvelles recommandations pédagogiques seront appliquées, telles que la pratique régulière de la dictée, de la rédaction, du calcul mental, en CM1 et en CM2.

En sixième, le dispositif "Devoirs faits" est mis en place, fixant l'objectif d'un rendu obligatoire pour donner davantage d'autonomie aux élèves et réduire les inégalités devant les apprentissages.

Aussi, "on va encourager les approches innovantes en sixième", ajoute Chantal Manès-Bonnisseau, autour du plurilinguisme comme au collège Elie Wiesel par exemple.

Parcoursup plus transparent et lisible

Parcoursup lui, continue d'évoluer, et a été "renouvelé pour plus de transparence et de lisibilité", selon la rectrice. Dans le détail, ce sont le moteur de recherches et les fiches de formation qui font peau neuve, pour mieux comprendre et connaître les formations proposées et aider les élèves et leur famille dans leur choix. "On donne aussi les critères qui vont permettre d'être sélectionné, pour plus de lisibilité", explique Chantal Manès-Bonnisseau, qui se veut rassurante. "Le jour où les premiers résultats de Parcoursup tombent, souvent le problème, c'est qu'on n'a pas la formation qu'on a mis en voeu numéro un ou deux. Ce n'est pas grave ! Parcoursup, c'est une série de dates auxquelles les formations sont proposées. Nous n'avons dans l'académie de La Réunion, aucun élève à qui aucune solution n'a été proposée", soutient-elle.

L'an dernier, 300 bacheliers se sont retrouvés dans une impasse après le bac, mais ont tous pu trouver une formation grâce à l'accompagnement personnalisé proposé par une équipe dédiée du rectorat.

Le coup d'envoi du baccalauréat lui, sera donné le 14 juin 2023 avec l'épreuve de philosophie, et les résultats du premier groupe seront connus le 4 juillet 2023.