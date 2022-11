Réunion La 1ère se mobilise pour la 36e édition du Téléthon les 2 et 3 décembre

La 36ème édition du Téléthon aura lieu les 2 et 3 décembre. Elle est placée sous le signe de la couleur autour du thème "Ensemble, on ne lâche rien !". Réunion La 1ère se mobilise pour cette 36e édition du Téléthon.

Réunion La 1ère se mobilise pour cette 36e édition du Téléthon qui aura lieu les 2 et 3 décembre prochain.

Partenaire historique, Réunion la 1ère mobilise ses médias, radio, télé et internet, pour donner au Téléthon le plus large écho possible. Vous entendrez les témoignages des chercheurs, malades, parents, accompagnants et des bénévoles.

Nous ferons le point sur les avancées de la recherche, des récentes découvertes et des nouveaux traitements. Chaque année, La Réunion se mobilise pour faire de ces deux jours la grande fête de la générosité. Pour cette édition 2022, de nombreux artistes seront présents et notamment Clara Roland, la marraine et Wizdom, le parrain de ce rendez-vous de la générosité et de la solidarité.

En télévision

Mercredi 30 novembre, à 19h45, le film documentaire "L’extraordinaire recherche du Docteur Cartault" sera diffusé dans Archipels sur Réunion La 1ère. Le film raconte l’incroyable recherche de François Cartault, médecin pédiatre et généticien sur l’ile de la Réunion. Menée comme une enquête policière durant plus de 20 ans, sa recherche à la fois médicale et historique, nous entraîne sur les chemins de la maladie des enfants de la Lune, privés de lumière du soleil, et sur les traces de l’esclavage en Afrique. Le film montre comment la génétique est aussi un étonnant traceur de la grande Histoire.

Du lundi 28 novembre au vendredi 2 décembre, des appels aux dons seront lancés et des témoignages forts diffusés pour "Ne rien lâcher". Soutenir le Téléthon, c'est aider la recherche médicale et accompagner les malades à chaque étape de la maladie : diagnostic, prise en charge, scolarité, emploi, logement...

Au micro du docteur François Cartault, Chloé, Naho, Romain et Pascal, atteints de maladies génétiques, témoignent des premiers signes de leur maladie, du diagnostic, de l’évolution au quotidien et de leur projet de vie. Une véritable leçon de vie.

En radio

Le samedi 3 décembre "Samedi et Vous, Spécial Téléthon", de 9h à 11h avec Jessy Michèle sur radio la 1ère en compagnie de ses invités (les familles, les malades, les bénévoles…) abordera de nombreux thèmes.

Elle invitera les auditeurs à se mobiliser dans la lutte contre les maladies génétiques pour participer aux différents défis de leur ville ou en composant le 3637. Pour tous ceux qui attendent un traitement, il faut continuer à se battre et ne rien lâcher. Avec Réunion 1ère, mobilisons-nous plus que jamais.

3637

Les 2 et 3 décembre 2022, c’est le numéro de téléphone qu’il faudra composer pour faire un don à l’AFM et mener le combat contre les maladies génétiques et en soutenant les chercheurs et les familles.