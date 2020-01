La Réunion placée en alerte cyclonique orange dès 22h

La Réunion est placée en alerte cyclonique orange à partir de 22 heures, ce jeudi 23 janvier. Une perturbation se situe à moins de 700 km de nos côtes. Des vigilances fortes pluies et forte houle vont entrer en vigueur respectivement à 4h du matin, puis 10h.

Laura Philippon •

Au plus près vendredi

Vigilances fortes pluies et forte houle

La Réunion est placée en alerte cyclonique orange à partir de 22 h, ce jeudi 23 janvier. • ©Météo France ...

Vers une fermeture totale de la route du littoral ?

Le préfet de La Réunion a décidé de déclencher le niveau "orange" du dispositif spécifique ORSEC Cyclones, à compter de ce jour jeudi 23 janvier, à 22 heures (cliquez ici pour retrouver les consignes à suivre en alerte orange). Le système dépressionnaire n°6 actuellement suivi par Météo France se trouve à environ 775 km au nord-ouest de nos côtes. Il devrait transiter au plus près de La Réunion, ce vendredi 24 janvier en fin de journée.Selon les prévisions de Météo France, il sera alors à une intensité maximale de tempête tropicale modérée. "Le système va amener un nouvel épisode pluvieux conséquent survenant sur des sols déjà saturés en eau", prévient la préfecture dans un communiqué. Toujours selon les autorités, "les conséquences pluvieuses seront plus probablement le plus fortement ressenties dans le Sud de l’île". De plus, un train de houle de Nord ouest de l’ordre de 3m à 3,5 m est attendu à compter de demain.Une vigilance fortes pluies va entrer en vigueur à partir de 4 heures du matin sur l'ensemble de l'île. Une vigilance forte houle sera en vigueur à partir de 10 heures demain sur les côtes Nord, Est et Ouest. Le système se déplace en direction Est-Sud-Est à la vitesse de 28 km.L'ile Maurice est actuellement en alerte cyclonqiue de niveau 1. Mayotte est placée en vigilance fortes pluies.Par ailleurs, le Centre Réunionnais de Gestion du Trafic annonce que le cumul des précipitations enregistrées sur la route du littoral ne permet pas une réouverture des voies côté montagne pour le moment. La circulation reste basculée sur les voies côté mer entre Saint-Denis et La Possession.Toutefois le CRGT prévient que les voies côté mer seront impactées par la houle annoncée pour demain. Selon l’évolution de la situation, la Direction des Routes pourrait être contrainte à une fermeture totale de la route du littoral, dès lors que les voies côté mer ne seraient plus praticables en toute sécurité.