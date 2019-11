Réunionnais de la Creuse : les retrouvailles d’une île et de ses enfants

Après 33 ans passés de l'autre côté la mer, Maryannick Métro est de retour dans son île. Sur son parcours, la conteuse a tissé des liens avec des Réunionnais de la Creuse. Si elle n’a pas vécu cette histoire, elle a tenu à organiser des retrouvailles pour l'un d'entre eux avec la culture péi.

Les retrouvailles d’une île et de ses enfants

La chanson et le conte pour dire et ressentir

Les spectacles : Le 6 novembre à la Cité du Volcan à 14h30, où Jean-Pierre Moutoulatchimy accompagnera un conte de Maryannick Métro

Le 8 novembre à Vincendo, avec le groupe Maronnaz

Le 11 novembre à Bellemène dans les hauts de SaintPaul, chez Danyel Waro à 14h.

Le 15 novembre sur le front de mer de SaintPaul, à 19h30.

Informaticienne de métier, Maryannick Métro est surtout artiste et voyageuse dans l’âme. Alors qu’elle participait en 2003 au festival Paroles de conteurs sur l’île de Vassivière dans la Creuse, elle se fait surprendre.Au moment où elle entonne une chanson créole, une partie du public se lève et chante avec elle. La rencontre est faite. Elle, qui vit alors dans le Sud de la France, se lie à Jean-Pierre Moutoulatchimy, un enfant de La Creuse.Après 33 ans passés dans l’hexagone et à sillonner le globe, la Réunionnaise est de retour dans son île natale. Parmi ses nombreux projets, un plus pressant que les autres : organiser les retrouvailles entre Jean-Pierre Moutoulatchimy et La Réunion.Parti à l’âge de 10 ans, revenu pour la première fois dans son île en 1997, il vient cette fois pour présenter sa musique mais aussi pour faire connaître La Réunion aux mamans et familles qui ont accueilli les petits Réunionnais dans les années 60.Reportage de Loïs Mussard.C’est au sein d’une petite délégation de 8 personnes que ce Réunionnais de 63 ans arrivera ce lundi 4 novembre. Un accueil intimiste mais chaleureux, avec des instruments de musique, leur sera ainsi réservé à l’aéroport.C’est en effet avec la complicité de Danyel Waro et d’autres artistes locaux, que Maryannick Métro s’emploiera à mettre en avant, tout au long de son séjour, le travail de Jean-Pierre Moutoulatchimy qui s’attèle à transformer la souffrance de la séparation, du déracinement en chanson.Des concerts, des conférences et des rencontres seront ainsi proposées au cours d’un séjour qui devrait durer une quinzaine de jours.