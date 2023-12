Réveillon de Noël : près de 250 militaires mobilisés pour assurer la sécurité des Réunionnais

Ce dimanche 24 décembre, pour le réveillon de Noël, près de 250 militaires sont mobilisés dans les casernes de l’île pour assurer la sécurité des Réunionnais. Incidents avec des pétards et feux d‘artifices, accidents de la route ou domestiques : les interventions peuvent être nombreuses pour les services de sécurité et de secours

LP / Suzette Emma •

Comme chaque année, les services de sécurité et de secours sont mobilisés pour assurer la sécurité des Réunionnais durant les fêtes de fin d’année.

Avant la Saint-Sylvestre

Ce dimanche 24 décembre, pour le réveillon de Noël, près de 250 militaires seront sur le pont, partout dans l’île. Ils seront 20 de plus pour le réveillon de la Saint-Sylvestre le 31 décembre prochain.

Cet après-midi, le préfet de La Réunion, Jérôme Filippini s’est rendu au centre de secours de Saint-Pierre pour aller à la rencontre des pompiers et des services de sécurité. "Je tiens à venir saluer ceux qui sont engagés et mobilisés pour assurer la sécurité de la population", a déclaré Jérôme Filippini qui les a remercié "pour leur travail ce soir et tout au long de l'année".

Des incidents avec pétards et feux d’artifice

Durant la nuit de Noël, les services de sécurité et de secours doivent souvent intervenir suite à des incidents avec les pétards et les feux d’artifice.

"Ces interventions arrivent surtout en milieu de soirée, remarque le lieutenant Joseph Idmond, chef de centre à la caserne des Avirons. Je recommande aux parents de ne pas laisser leurs enfants manipuler les pétards seuls. Pour les feux d’artifices et les fusées, il faut les poser par terre, et s’éloigner une fois la mèche allumée".

Prudence aussi avec les accidents domestiques très fréquents à Noël. Brûlures, coupures : prenez garde si vous êtes aux fourneaux. Et en cas de souci, appelez les secours en composant le 18.

Prudence sur les routes

En deuxième partie de nuit, à partir de 2 heures du matin, les interventions des services de sécurité et de secours sont encore différentes. "Souvent, ce sont pour des accidents de la route, souligne le lieutenant Joseph Idmond. Là encore, un conseil de toujours : celui qui boit est celui qui ne conduit pas".

"Au total, 256 gendarmes sont mobilisés pour le réveillon de Noël, explique le colonel Christophe Heurtebose, commandant en second de la gendarmerie de Saint-Louis. L'objectif est d'éviter que ce moment festif ne se transforme en drame sur les routes à cause de conduites addictives".

Les forces de l'ordre seront présentes toute la nuit sur différents axes de circulation.