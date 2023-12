Réveillon du Nouvel An à l’hôtel, au restaurant : quels prix pour un menu festif ?

Pour le dîner de la Saint-Sylvestre, la tradition est de mettre les petits plats dans les grands. Si certains fêtent le réveillon du Nouvel An en famille ou entre amis à la plage, d’autres choisissent l’option de l’hôtel et du restaurant. Ces derniers profitent de l'occasion et proposent des menus festifs, mais à quels prix ?

Annaëlle Dorressamy / Cynthia Véron •

Pour bien commencer l’année 2024, les hôtels de l’île proposent des menus festifs, avec des produits de luxe, tels que le caviar, la langouste, le foie gras, ou encore la noix de Saint-Jacques. Le tout, arrosé au champagne, d’où les tarifs particulièrement élevés.

Des menus festifs avec des produits de luxe

“En entrée, nous avons la langouste à la Thermidor, du foie gras. En plat, nous avons de la lotte et du cary cerf. En dessert, du chocolat”, énumère Kelly Gaetan, directrice de la restauration dans un hôtel, situé à la Possession. Pour ce dîner festif, il faudra débourser 160 euros, sans compter les boissons.

Le menu est alléchant. Chaque étape est composée d’un plat à base de poisson et un autre à base de viande.



Je veux faire découvrir aux clients un mélange de Terre et Mer. On dit souvent qu’on mange avec les yeux d’abord, puis on déguste avec le palais. Il faut que nos produits soient en cohésion avec le tarif que l’on propose. Kelly Gaetan - directrice de la restauration

La réservation est indispensable

Pour la Saint-Sylvestre, les hôtels et les restaurants sont prisés. Il est nécessaire de réserver à l’avance. “C’est un événement spécial le 31 décembre. Il faut réserver ses places. On a envie de fêter et de découvrir une nouvelle année avec de l’espoir. Donc, on a une soirée dansante, avec un DJ et des animations. On propose une cuisine gastronomique”, précise Eve Lechat, gérante de l’hôtel à la Possession depuis 23 ans maintenant.

Ce jour-là, tout le monde paie un peu plus cher, mais jusqu’à maintenant ce tarif fonctionne bien. Il n’y a pas de raison pour que ça soit différent cette année. Eve Lechat - gérante d’hôtel



Dans les hôtels et certains restaurants, il faut compter plus de 100 euros uniquement pour le repas. Pour les établissements cinq étoiles, l'addition peut s'élever jusqu'à 280 euros par personne tout compris. Une somme jugée “exorbitante”, par certains Réunionnais.

“C’est très excessif”

La Saint-Sylvestre est synonyme de fête, mais pour certains Réunionnais, les prix des menus du réveillon sont “trop chers”.

“Pour ce montant-là, je préfère me faire un vrai petit repas en famille ou entre amis”, lance un passant. “C’est très excessif. Après, ça dépend du contexte, du cadre et du menu proposé, mais je dépenserai 100 euros maximum”, explique Geoffroy.

Quant à Geneviève, elle est prête à faire une exception pour le 31 décembre : “Il y a des menus qui sont assez excessifs, mais si la qualité est là de temps en temps, on peut se faire plaisir”.