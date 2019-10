Risque requin : le préfet appelle à la prudence

Règementation en vigueur

C’est une prise plutôt inhabituelle et qui pourrait en refroidir plus d’un. Un requin tigre de 4m60 a été pêché au large de Boucan-Canot hier, mardi 15 octobre. A ce spécimen, s’ajoutent deux autres squales de la même espèce, de 3 m et de 2,4 m cette fois.La pratique d’activités telles que le surf ou le bodyboard au lever et au coucher du soleil reste dangereuse, car propice aux attaques de requins. En ce début d’été austral, les squales restent en effet présents dans les eaux réunionnaises.Le préfet de La Réunion rappelle donc la réglementation en vigueur, en plus des recommandations d’usage. Ainsi, il est interdit de se baigner et de pratiquer des activités nautiques utilisant la force motrice des vagues en dehors du lagon et des espaces aménagés ou zones surveillées.La baignade est alors autorisée et surveillée lorsque flotte le drapeau vert, elle est en revanche dangereuse mais surveillée lorsqu’il s’agit du drapeau orange et interdite pour le drapeau rouge.En complément, la flamme rouge vient indiquer que la présence d’un requin a récemment été signalée. La flamme orange prévient que les conditions sont propices à la présence de squales.Les autres activités nautiques, telles que la plongée ou la pêche sous-marine, sont possibles aux risques et péril de leurs usagers.