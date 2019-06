© Jean-Pierre Sartor (Réunion 1ère)

La Route des Tamarins fête sa première décennie

Il y a dix ans, un retour de l'ouest ou du sud vers Saint-Denis prenait des heures. L'ancienne nationale 1 et la Route du Littoral étaient saturées et la traversée des villes de Saint-Leu ou de Saint-Gilles était infernale.Après 6 années de travaux, la voie rapide traversant les Hauts de l’Ouest ouvrait le mardi 23 juin 2009. Un tronçon de route de 34 kilomètres inauguré par Paul Vergès, alors président de Région.Cette 2x2 voies, qui relie l’Etang-Salé à Saint-Paul, aura été construite entre 2003 et 2009. Le projet, élaboré dans les années 80-90, a été initié par son prédécesseur Pierre Lagourgue.Le jour de l’ouverture, les automobilistes étaient évidemment ravis. Gain de temps, de kilomètres, la Route des Tamarins a changé le quotidien de milliers de Réunionnais. Dix ans après, 70 000 véhicules l’empruntent chaque jour.Reportage de Sufati Toumbou Dani et Alexandra Pech.Un bénéfice énorme pour les Réunionnais mais aussi un investissement important. La route a tout de même coûté plus d’un milliard d’euros, beaucoup plus que les 700 000 euros prévus initialement. 123 ouvrages d’art dont d’exceptionnels tunnels et viaducs ont notamment été construits. Un chantier colossal qui aura hélas coûté la vie à 3 ouvriers.A l’époque, l’étape suivante dans l’amélioration des déplacements à La Réunion aurait été celle du Tram-Train, un projet abandonné par la majorité suivante.