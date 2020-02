Saint-André: une fête des lanternes placée sous le signe de la solidarité

Saint-André célèbre, jusqu'à ce soir, la 15ème édition de la fête des Lanternes. Au menu, des ateliers divers et une collecte de fonds pour aider la population chinoise dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Le lâcher de lanternes est, quant à lui, prévu ce soir.

IP •

Le reportage de Laurent FIGON ce samedi 15 février lors des préparatifs:

©reunion



Une fête sous le signe de la solidarité

Daniel Thiaw Wing Kai, président de l'association culturelle chinoise de La Réunion, interrogé par Hermione Razafinarivo:

Fête des lanternes à Saint André

10h : Ouverture du village - site centre culturel chinois

11h : Initiation Taichi (Nei Jia Xiao Dao)

14h : Danse du LIONS et DRAGONS (QI Lin et Ping Sheng)

14h30 : Tambour Sino Run (Qi lin)

14h45 : Taichi (Nei Jia Xiao Dao)

15h : Démonstration d’arts martiaux (Dojo OKA)

15h30 : Danse en ligne (Adelph)

16h : Danse K-Pop (Les Reset)

16h30 : Danse Coréenne (Kimchi Run)

17h : Danse Chinoise (Aroc)

17h30 : Défilé (AZN Réunion)

18h : Démonstration Wushu (Ass. Wushu Ile Maurice)

19h : Mini Parade de Lions et Dragons (De L’Espace Culturel au Plateau Noir)

19h45 : Lâcher de Lanternes et Animations féeriques

Après Saint-Pierre et Saint-Paul, c'est au tour de de Saint-André de célébrer la fête des lanternes. Une manifestation culturelle qui se déroule sur le site du Centre Culturel Chinois de Saint-André, en face du Stade Michel Debré.Aujourd’hui, au programme, des danses de lions et dragons, démonstrations d’arts martiaux, massages traditionnels, initiation au Tai Chi ou aux danses traditionnelles. Le clou du spectacle ça sera bien évidemment le lâcher de lanternes ce soir.L'association Réunion-Chine profite de la fête des lanternes à Saint-André pour collecter des dons. Des fonds destinés à acheter des gants et des masques pour permettre aux populations des provinces chinoises de se protéger contre le Covid-19. La barre des 1 600 morts a été franchie hier en Chine avec le décès de 139 personnes dans la province de Hubei, berceau de l'épidémie.Le programme du DIMANCHE 16 FEVRIER :