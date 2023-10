Saint-André : la boxe comme moteur d’insertion sociale

À Saint-André, l’association « Camp Papou Solidarité » aide la jeunesse à canaliser son énergie par la pratique de la boxe thaïlandaise et anglaise. Après cinq ans de fermeture, le club rouvre ses portes et propose aux jeunes du quartier Fayard tous les équipements nécessaires pour un entraînement régulier. Une pratique encadrée qui favorise l’insertion sociale.

Cynthia Veron , Marie-Ange Frassati •

Chef d’entreprise spécialisé dans la médiation et le service à la personne à Saint-André, Pascal Papou souhaite canaliser la jeunesse des quartiers grâce à la boxe. Il rouvre son club de boxe équipé pour l’entraînement quotidien.

"Ça fait boxe thaï et boxe anglaise. Je pense que les deux permettent de canaliser les jeunes. Je suis intervenu avec de la boxe anglaise en prison aussi, dans les écoles. Il faut ça dans le quartier." Pascal Papou entraîneur de boxe thaï

Regardez le reportage de Réunion la 1ère :

A Saint-André, l'association Camp Papou Solidarité aide la jeunesse à canaliser son énergie par la pratique de la boxe • ©Réunion la 1ère

Des boxeurs qui sont aussi des médiateurs

L’entraîneur de boxe forme des médiateurs, et non des bagarreurs, pour contribuer à l’éducation des marmailles. Objectif : s’appuyer sur les valeurs du sport et de la boxe pour les remettre sur le droit chemin.

En 2016, il a initié 3 000 jeunes à la boxe dans l’Est de l’île. Son association doit recevoir une subvention de 12 000 euros de la part de la mairie de Saint-André. En attendant de la toucher, Pascal Papou a pu rouvrir son club grâce à quelques sponsors.

"Parmi toutes les associations qui existent, j’ai trouvé que celle-ci se distinguait par rapport à sa vraie nature qui prend essence dans le social, c’est-à-dire aider les gens sans courir après l’argent." Jamal Kaderbhai quincailler sponsor

La boxe : une histoire de famille

Dans la famille Papou, tout le monde s’investit au sein de l’association. Les deux fils de Pascal et ses parents souhaitent faire de la boxe une école de la vie dans un esprit solidaire et convivial.

« Même les femmes apprennent à se défendre. Et là j’ai préparé des bonbons lontans pour les petits enfants. Ils sont gâtés quand ils viennent chez moi." Germaine Papou « Mamie Douceur »

Savoir encaisser les coups en douceur, c’est l’art enseigné au sein de l’association « Camp Papou Solidarité » qui contribue à faire du sport un moteur d’insertion sociale.