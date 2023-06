Saint-André : les salariés des micro-crèches Marmay and CO sont en grève

Les 32 employés des sept micro-crèches Marmay and CO, ont cessé le travail ce jeudi 8 juin. Ils seront en grève ce vendredi aussi. Plus d’une centaine d’enfants sont sans moyen de garde. La société sera en liquidation judiciaire au 30 août.

La grève se poursuivra demain, vendredi 9 juin. Les salariés des sept micro-crèches Marmay and Co ont cessé le travail, ce jeudi.

En liquidation judicaire

La société est en redressement judiciaire depuis la fin du mois de mai. Un plan de continuation a été mis en place, mais l’activité attend toujours un repreneur. L’entreprise sera en liquidation judiciaire au 30 août.

"On ne peut pas subir encore et encore"

A la micro crèche du lotissement Les Citronnelles, les salariés en grève sont remontés contre leur direction.

"On est en colère, on ne nous entend pas, on ne fait pas un compte avec ce qu’on ressent, s’indigne Alexandra Sevou, auxiliaire de petite enfance et déléguée syndicale CGTR. On ne peut pas subir encore et encore alors que tout le travail vient de nous. Si nous ne sommes pas là, les enfants ne peuvent pas venir. On ne peut pas tout donner et rien recevoir en échange".

Des salaires non payés et des locaux insalubres

Ces salariés se disent démunis et réclament "la vérité". Ils dénoncent les montants des salaires, le retard de leur versement, mais aussi la vétusté des salles et du matériel utilisé.

"On a fait des demandes pour avoir du matériel, explique Kimberley Acadine, auxiliaire de petite enfance à la micro-crèche de Saint-André. Les bavoirs sont en piteux état, ils ne protègent même plus les vêtements tellement ils sont troués. Peinture qui part, fuites d’eau, il y a aussi beaucoup de travaux à faire dans les locaux".

109 enfants dans les sept crèches

Les micro-crèches Marmay and Co compte 32 salariés, 109 enfants et une dette d’environ 700 000 euros.

Pourtant face aux employés, David Gauvin, le directeur général de Marmaille & Co l’assure : "il existe des solutions".

La direction confiante pour une reprise

"Aujourd’hui, même s’il y a du retard, l’encaissement continue, l’accueil aussi, explique David Gauvin. On a juste suspendu l’accueil aujourd’hui en attendant le retour au calme et qu’on apporte des solutions. Je fais aussi confiance aux différents candidats à la reprise pour amener des réponses".

Y-a-t-il des repreneurs ? Peut-être, mais aucune proposition écrite d’aurait été formulée.

Pour le moment, l’activité est maintenue. Les micro-crèches Marmay and Co sont en sursis pour les trois mois à venir. Le tribunal rendra une décision le 30 août.