Formation : journée portes ouvertes à l'école d'informatique Epitech

Adjaya Hoarau / LF •

Entre 50 et 60 étudiants sont près à rejoindre le campus Epitech situé à Saint-André. Une dizaine de places est encore à pourvoir et rien de mieux qu'une journée portes ouvertes pour se faire une idée du niveau et de l'ambiance qui règne dans l'école.



Education autonome

Selon Thomas, qui se destine à la cyber sécurité, au modeling 3D ou à la programmation de logiciel, Epitech forme les jeunes de façon "différente" des autres établissements d'enseignement supérieurs réunionnais :

On apprend les connaissances par nous même, y'a pas de professeurs derrière nous qui vont nous dire d'apprendre des choses. [...] On doit rien à personne, c'est vraiment nous qui menons notre éducation. Thomas, étudiant en première année à Epitech

Les MSc Pro en innovation technologique forment les alternants pour devenir des experts reconnus dans des spécialisations fortes comme l'Intelligence Artificielle, Réalité Virtuelle, IoT, Big Data, ou encore en Cybersécurité. Formation numérique et digitale et méthode de travail autonome en intéressent plus d'un.

C'est étonnant, c'est un autre univers. C'est différent de la fac, c'est différent du lycée, c'est différent de tout ce que j'ai pu connaître jusqu'à présent. Lucie, étudiante en sciences sociales.

(Re)voir le reportage de Laurent Figon et Alexandra Pech :



Vanessa Miranville, la maire de la Possession et candidate pour les élections régionales des 20 et 27 juin prochains s'était rendue dans l'école le 21 mai dernier. Avec un casque de réalité virtuelle sur la tête et manettes aux mains, elle avait clairement voulu signifier son intérêt pour la jeunesse.

Il faut tout de même compter environ 7 000 euros pour les deux premières années, 9 000 pour les trois dernières, avec des aides possibles de l'Etat et des collectivités locales.

La prochaine journée portes ouvertes se tiendra le 19 juin prochain, de 10h à 12h30 et de 14h00 à 16h30.