Saint-André : admis au bac, des étudiants apprennent que leurs résultats sont annulés

Que s’est-il passé pour les résultats du bac professionnel à La Réunion ? Mardi matin, huit élèves du bac professionnel travaux publics du CFA de Saint-André apprennent qu’ils ont obtenu leurs diplômes. Quelques heures plus tard, le rectorat leur annonce que ces résultats sont annulés.

Leurs noms sur internet et sur le tableau d’affichage

Impossible d’imprimer les relevés de notes

Un mail du rectorat : la session est annulée

"C’est trop tard"

Concours et inscriptions aux écoles ?

Tony fait partie des huit élèves qui vivent un cauchemar depuis mardi. Impatients de connaître ses résultats du bac, ces étudiants réunionnais n’imaginaient pas un tel scénario.Hier matin, huit des neuf élèves du bac professionnel travaux publics du CFA de Saint-André découvrent sur internet qu’ils ont décroché leur diplôme. Effusion de joie, moment de bonheur et de satisfaction, ils se rendent au CFA pour voir leurs noms sur le tableau d’affichage."Depuis le 23 juin dernier, nous avions déjà reçu un avis favorable et même très favorable pour certains, de la part du jury qui avait examiné nos dossiers", explique Tony Bérile, 22 ans. Mardi matin, en découvrant leurs noms sur le tableau d’affichage de l’école, Tony et ses camarades n’ont plus de doute, ils ont bien décroché le précieux sésame.Mais quelques minutes plus tard, c’est la douche froide. "La secrétaire de l’école essaie de nous imprimer nos relevés de notes, mais elle n’y arrive pas, explique Tony. Elle nous dit qu’il y a un problème de connexion et contacte l’académie de La Réunion. A ce moment-là, le rectorat lui explique que notre session est annulée, et que ces résultats n’auraient jamais dû être affichés".Entre colère et incompréhension, ces huit élèves du bac professionnel en alternance, travaux publics, tentent de prendre contact eux-mêmes avec l’académie tout au long de la journée, sans succès. En rentrant chez eux hier soir, Tony et ses camarades découvrent alors un mail du rectorat."Ce mail est daté du 6 juillet, soit la veille des résultats, et il stipule que nos dossiers n’étaient pas validés et que l’épreuve de bac pour notre filière est reportée au mois de septembre, explique Tony. Hors, il n’avait jamais été question de cela !"Contacté, le rectorat de La Réunion explique que "pour chaque candidat qui passe un examen professionnel, le jury doit délibérer sur dossier, et doit être en possession de l’annexe n°5 qui détaille l’évolution pédagogique de l’élève durant l’année". Le rectorat affirme que ce document n’aurait pas été fourni par le CFA et que désormais "c’est trop tard". Le CFA aurait donc envoyé l’annexe 5 pour certaines filières, mais pas toutes.Par ailleurs, le rectorat précise que "sur tout panneau d’affichage, il est écrit en minuscule en bas de page que ces résultats sont sous réserve". Il semblerait que d’autres CFA de La Réunion soient concernés.Parmi ces étudiants en bac professionnel, certains passent des concours pour la fonction publique en septembre et ont besoin de leur bac, d’autres se sont inscrits dans des écoles. "Aujourd’hui, on craint d’avoir perdu une année, et ce n’est même pas de notre faute", s’indigne Tony.Est-il encore possible de revoir cette situation ? La question se pose alors que cette année scolaire a été marquée par le coronavirus et le confinement. Au coeur de la crise sanitaire, le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, avait assuré qu'il y "aurait de la bienveillance envers les étudiants".