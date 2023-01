Des fermetures de classes récurrentes à cause d'infiltrations d'eau dans une école de Saint-André

Plusieurs classes étaient fermées ce vendredi à l'école Paul Hermann de Saint-André. Les infiltrations d'eau qui causent des problèmes d'électricité. Ces mauvaises conditions dureraient depuis des années, selon les parents d'élèves. La mairie a enclenché un projet de réaménagement de l'établissement.

JCTS / Henri-Claude Elma •

L'humidité et les infiltrations d'eau ravagent les bâtiments de l'école Paul Hermann à Saint-André. Et les dernières pluies n'ont rien fait pour arranger les choses. Par endroits, le revêtement des murs, déjà noircis par la mousse ou la pollution, tombe en lambeaux, et les infiltrations d'eau font sauter les disjoncteurs. Les pieds des chaises trempent dans l'eau laissée par les derniers épisodes de pluie.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

L’insalubrité de l’école Paul Hermann à Saint-André

L'établissement accueille pourtant plus de 300 élèves dans 17 classes. Mais neuf d'entre elles sont régulièrement fermées lorsqu'il pleut.

Quatre classes fermées ce vendredi

Ce vendredi par exemple, les élèves de quatre classes n'ont pas pu accéder à leur salle, en raison de "travaux d'électricité et évacuation d'eau dans les classes", peut-on lire sur une affichette à l'entrée de l'école. D'autres classes ne sont pas fermées, mais n'auront tout de même pas d'électricité ce vendredi, selon les parents d'élèves.

"Quand la pluie i tombe ici, ou peut attendre a ou à ce que na poin l'école", raconte ce père de famille devant l'établissement. Selon lui, depuis huit ans que ses enfants fréquentent cette école, il y a toujours eu ces problèmes de peinture, d'électricité, d'étanchéité. Seules des améliorations au niveau du mobilier ont été apportées il y a quelques années.

Des cours délocalisés dans la cantine

Une autre maman raconte : "Dans la classe de ma fille, l'instituteur est là, mais ils vont faire cours dans la cantine. Je trouve que ce ne sont pas de bonnes conditions pour elle, donc aujourd'hui je la fais garder, mais j'espère que lundi ils vont trouver une solution".

"Aujourd'hui on a quatre classes fermées, et c'est régulier. Au mois d'octobre, dans les bâtiments du fond, il n'y avait pas d'électricité pendant un mois, ce n'est pas normal en 2022", dénonce David, un parent d'élève.

Un autre papa, membre d'une association de parents d'élèves, craint pour la santé de ses enfants. Il dénonce l'absence de travaux de réhabilitation. "Monsieur le maire devrait se bouger", dit-il.

La commission de sécurité a elle aussi constaté cette insalubrité, qui semble durer puisqu'il y a 5 ans déjà, elle émettait un avis défavorable pour l'établissement scolaire.

Un projet de réhabilitation enclenché

Heureusement, la situation devrait changer selon la mairie de Saint-André, qui a enclenché administrativement la réhabilitation, et assure que les parents comme la communauté pédagogique a été associée au projet. Elle espère un début des travaux pour le mois de juillet-août 2023. Le projet, de 2,8 millions d'euros accompagné par le CAUE, prévoit des aménagements du bâti, et d'autres pour permettre de faire classe en extérieur.