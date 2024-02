Saint-André : des riverains du lotissement Dioré se plaignent de nuisances sonores et olfactives de la part d'un voisin

Un conflit de voisinage oppose depuis quatre ans des habitants du lotissement Dioré à Saint-André à un de leurs voisins, qui serait à l'origine de plusieurs nuisances. Un collectif d'habitants s'est créé et réclame une intervention des autorités.

Déjà quatre ans que ce conflit de voisinage dure dans les hauts de Saint-André, lotissement Dioré. Plusieurs riverains se plaignent de nuisances sonores et olfactives qui seraient le fait d'un seul de leur voisin. Ce dernier organiserait dans sa cour des rituels et cérémonies.

"Depuis 4 ans c'est l'enfer : la nuit, la journée, en pleine semaine, des hurlements, des bruits de tambour et de cloche, des odeurs de pourriture..." : tel est le tableau dressé par une habitante du quartier.

Tapage nocturne

Au-delà du tapage nocturne, "à minuit, 2h ou 3h du matin" rapportés par certains, d'autres parlent de volailles, de fruits et autres objets retrouvés jetés dans leur cour.

Il y a quelques jours, un proche d'une des familles du lotissement témoigne d'un ralé-poussé autour d'une voiture mal garée. Le lendemain, le voisin qui s'était plaint aurait vu ses baies vitrées brisées.

"Ce ne sont pas des cérémonies qu'ils font"

"On veut la paix. Ca fait longtemps qu'on est à Dioré, mais on n'a jamais vu ça. Ce ne sont pas des cérémonies qu'ils font. Je connais plein de gens qui font des cérémonies ils ne font pas des choses comme ça, on ne jette pas des trucs dans la cour des gens", témoigne une dame dont les parents âgés habitent le lotissement, avançant que ces derniers seraient même amenés à parfois trouver refuge chez elle à la Plaine-des-Palmistes.

Trois plaintes contre X

Dans ce dossier de conflit de voisinage qui dure depuis des années, les menaces et intimidations entre les différentes parties seraient également nombreuses.

Selon la police nationale, auprès de qui trois plaintes contre X ont été déposées dernièrement, des enquêtes ont déjà été traitées sur le sujet et d'autres sont en cours.

L'intéressé rejette toutes les accusations

Malgré les nombreuses vidéos le mettant en scène sur les réseaux sociaux, l'intéressé, un jeune homme prénommé Idriss D., se défend de toute nuisance ou violence. "Toutes les accusations faites à mon encontre sont totalement fausses, les personnes qui me connaissent peuvent le démontrer", répond-il, interrogé sur ces faits.

"On salit mon image sur les réseaux"

Le trentenaire justifie ainsi les accusations portées par le voisinage à son encontre : "Les personnes qui ont un problème avec moi dans mon quartier voulaient le terrain que j'ai acquis". Il dit son intention de porter plainte prochainement lui aussi.

"On salit mon image sur les réseaux, mais rien ne restera impuni. Je sais ce que je fais et ce que je ne fais pas" Idriss D., habitant du lotissement Dioré

Les riverains réunis en collectif

Aujourd'hui, ces riverains du lotissement Dioré qui crient leur ras-le-bol souhaitent que la justice et la mairie de Saint-André agissent. Une vingtaine de familles se sont regroupées en collectif, et réclame l'intervention des autorités.

"Nou veut juste que la situation i débloque", témoigne une dame. "Il y a beaucoup de religions à La Réunion, on respecte toutes les religions. Mais il faut respecter son voisin", dit un autre habitué du quartier.

"Le maire la envoy son adjoint, l'adjoint i essaye mett des choses en place avec la police municipale, mais nou na pu de nouvelles (...) Nou veut juste nout tranquillité." Une habitante du lotissement Dioré

Le collectif devait rencontrer le maire Joé Bédier en fin d'après-midi ce lundi pour lui soumettre leurs angoisses face à cette situation. Mais le rendez-vous a fini par être reporté à mercredi prochain.