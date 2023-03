Saint-André : famille, proches et associations rendent hommage à Kyeran

Quatre jours après le décès de l’adolescent de 14 ans, les proches, la famille et des anonymes ont tenu à rendre hommage à Kyeran. Des bougies ont été allumées au jardin de la mémoire à Saint-André.

LH avec HCE et AH •

Kyeran habitait la cité Terre Rouge à Saint-André. Mercredi 8 mars, l’adolescent de 14 ans est décédé après avoir été la cible de coups de poing en bas de chez lui.

Pour lui rendre hommage, un rassemblement a été organisé ce dimanche 12 mars, au jardin de la mémoire à Saint-André. Nombreux sont les proches, la famille, les amis, amis aussi les anonymes, à être venu saluer la mémoire de Kyeran.

Regarder le reportage de Réunion la 1ère :

Rassemblement pour Kyéran au parc Lacaussade à Saint-André.

En parler pour alerter

L’émotion est encore forte pour la famille, les voisins et les proches.Tous sont venus allumer une lumière pour lui. Un cercle de parole s’est ensuite ouvert pour permettre à tous de s’exprimer, de parler des faits de violence de plus en plus nombreux.

Une centaine de personnes sont venues rendre hommage à Kyeran ce dimanche 12 mars 2023. • ©Adjaya Hoarau

Une cellule psychologique a été mise en place vendredi au collège Joseph Bédier où était scolarisé l’adolescent. Un livre d’or a été à disposition dans l’établissement pour libérer la parole, et laisser place à la dignité et la solidarité. Il sera ensuite remis à la famille.

Plus que de la prévention, les associations demandent des actions

Les associations "Grins d’Ciel" et "SOS Victimes 974" dénoncent fermement des violences " de plus en plus quotidiennes au sein de la société réunionnaise ". " Le temps n’est plus à la prévention ou à la simple prise de conscience ", déclarent-elles.

Elles appellent à des actes concrets venant de l’ensemble des institutions concernés, " avec l’aide des associations mais aussi par une impulsion des familles elles-mêmes ".

Une information judiciaire ouverte pour violences ayant entrainé la mort

L’auteur présumé des coups précédant le décès de Kyeran serait un jeune de 15 ans, déféré et présenté aux juges vendredi. Une information judiciaire a été ouverte pour violences ayant entraîné la mort. Les causes de la bagarre sont encore inconnues.