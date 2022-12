Troisième édition de la Focus Tech à Saint-André : une journée dédiée aux jeux vidéo

L'école d'informatique Epitech à Saint-André organisait, ce samedi 10 décembre, la troisième édition de la Focus Tech. L’univers des jeux vidéo est en plein essor sur l’île. Au programme : ateliers de programmation, découverte de nouveaux jeux et conférences pour les étudiants et professionnels du milieu.

Hermione Razafinarivo •

L’industrie du jeu vidéo est en pleine effervescence sur l'île, surtout depuis la crise covid. De plus en plus de jeunes s’y intéressent et se professionnalisent. Ce samedi 10 décembre, les étudiants de l'école Epitech à Saint-André et des professionnels du milieu se sont réunis pour la troisième édition de la Focus Tech. Une journée dédiée aux ateliers de programmation et à la découverte de jeux vidéo.

Regardez le reportage de Réunion la 1ère :

La troisième édition de la Focus Tech à Epitech

Denis Maillot, en deuxième année d’étude à l’école Epitech, présente Western Quest, le jeu vidéo qu’il vient de créer. Il découvre la programmation au collège, "un outil formidable pour réaliser ce dont j’ai toujours rêvé !", s’exclame-t-il. "Western Quest est un jeu de rôle à la japonaise, avec des combats, qui sortira sur Switch, qui se passe dans un monde Far West et Steampunk", explique Denis.

Cette journée Focus Tech permet aux professionnels de partager leurs compétences. Laura, elle, souhaite rendre les jeux vidéo accessibles aux personnes tétraplégiques. Elle a gagné le prix Espoir du concours de Créations d’Entreprises Innovantes et travaille sur ce projet assidument.

Susciter des vocations

Les étudiants d'Epitech animent des ateliers ludiques comme de la programmation. Les intéressés apprennent à programmer des jeux vidéo. Benoît est en 1ère dans un lycée de Saint-André. L’adolescent souhaite développer des logiciels plus tard, à l’international : "J’ai appris à coder, à programmer un logiciel et un jeu vidéo, maintenant j’adore ça !", s’enthousiasme Benoit.

Un univers en essor

L’industrie du jeu vidéo est en pleine effervescence sur l’île, surtout depuis la crise covid. Les métiers du jeu vidéo sont aujourd’hui multiples : "Il y a la partie création visuelle, avec les artistes 3D, 2D, effets spéciaux. Il y a aussi les développeurs qui créent les moteurs de jeu vidéo", raconte Anthony Palasse, directeur pédagogique à Epitech.

La Réunion regorge d'ailleurs de développeurs, comme Lionel Darie, connu pour son jeu de vitesse sur les routes de l'île. Il vient présenter son nouveau jeu d'aventure. D'après ce passionné, "pour se professionnaliser, il faut persévérer et bien communiquer, parce qu'il y a de plus en plus de jeux vidéo créés".

L’école organise le le 25 février prochain, une Focus Tech dédiée au métaverse. Le 27 mai, la Focus Tech sera autour de la cyber sécurité et des objets connectés.