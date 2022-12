Un dispositif de traitement des déchets spécialement mis en place à Saint-André pour la période des sacrifices d'animaux

Du 2 au 4 janvier 2023, la ville de Saint-André met en place un dispositif de traitement des déchets carnés sur sa commune, à l'attention des participants aux cérémonies religieuses qui auront lieu à cette période.

Réunion La 1ère •

C'est la tradition pour la communauté tamoule de Saint-André : en début d'année, place aux cérémonies, et aux sacrifices rituels d'animaux. Pour maintenir la propreté urbaine face aux déchets carnés et aux encombrants qui seront générés, la ville de Saint-André explique avoir mis en place un dispositif spécifique du 2 au 4 janvier 2023.

Un dispositif de récupération spécifique

Cette période, il sera possible d'avoir accès à des bacs à déchets carnés (restes d'animaux) - bacs gris - et à une benne spéciale pour les encombrants comme les sacs, cartons et autres. Ils seront mis à disposition gratuitement, en partenariat avec la Cirest, en charge des déchets.

Ces bacs seront accessibles sur le site de la pépinière communale au 1019 chemin Patelin RDM les Bas du 2 au 4 janvier de 7 heures à 16 heures. L'accès se fera par l'entrée chemin Patelin et non du côté de la RD47. Pour toutes informations complémentaires, vous pourrez joindre le service environnement au 0693 66 42 36.

La ville souligne toutefois que la station de traitement des déchets carnés n'acceptera que les découpes de peaux de cabris de moins de 30x30cm.

Ce dispositif spécifique a pour objectif d'éviter que ces déchets se retrouvent sur la voie publique ou dans la nature. Pour rappel, il est interdit de jeter ou d'abandonner vos déchets quels qu'il soient dans la nature ou sur la voie publique, sous peine d'être sanctionné d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 euros ainsi que la confiscation immédiate de votre véhicule.