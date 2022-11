Volcano Game Jam : 48 heures pour créer un jeu vidéo

La Volcano Game Jam se déroule actuellement dans les studios d'Epitech à Saint-André. Débuté hier, vendredi 18 novembre, les participants ont jusqu’à demain midi pour créer un jeu vidéo sur le thème de la santé.

Céline Latchimy / Florent Marot •

"Créer un jeu vidéo en 48 heures, c’est mission impossible. Et pourtant, nous relevons le défi chaque année !" Se réjouit le Collectif BoufTang, organisateur de l’événement. Pour la neuvième année consécutive, le collectif et la Cité du Volcan s'associent pour organiser la Volcano Game Jam.

Il s’agit d’un marathon de la création de jeux vidéo en 48 heures, ouvert aux amateurs, étudiants et professionnels. En clair, les participants doivent créer un jeu, en équipe, dans ce temps limité et sur une thématique imposée. Le thème cette année : "Une seule santé".

Un jeu sur le thème de la santé

Lors de ce concours péi, une très grande majorité des créateurs de l’île, qu’ils soient étudiants, amateurs ou professionnels sont réunis. Pendant deux jours et deux nuits, 23 équipes construisent pas à pas un prototype de jeu sur le thème de la santé. Un thème qui "repose sur l’idée que la santé humaine et la santé animale sont interdépendantes et liées à la santé des écosystèmes dans lesquels elles coexistent".

Les participants doivent donc imaginer le concept, caractériser les personnages et les décors, mettre en place les mécaniques de jeu ou encore intégrer les éléments graphiques et sonores ; le tout, en accord avec cette thématique. L’objectif est de mettre en avant les talents et créations locales de l'industrie du jeu vidéo, tout en permettant aux participants de "gagner en expérience, faire des rencontres, créer du partage, de l’entraide et d’expérimenter de nouveaux concepts" explique l’équipe organisatrice.

23 équipes participent au concours péi

Ils sont une centaine d'étudiants à participer actuellement à la 9e édition du Volcano Game Jam. "48h c’est très court. Mais c’est ça qui est drôle : c’est d’être sous pression, voir ce que l’on est capable de générer. C’est la première fois que je développe un jeu vidéo" confie Pierre-Alexandre, un participant.

Pour gagner, le jeu devra être beau, maniable, mais surtout amusant. C’est ce qu’espère Adrien, le dessinateur du groupe, pour leur jeu : "la personne qui l’aura dans les mains saura parfaitement comment jouer, se déplacer, progresser dans le jeu".

Le reportage radio de Réunion La 1ère :

L'équipe gagnante sera dévoilée demain. La remise des prix aura lieu le 2 décembre.