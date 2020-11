Saint-Benoît : spectaculaire accident entre deux voitures et un poids lourd

Deux voitures et un camion se sont percutés sur la RN 2, à la fin de la quatre-voies, dans le sens Saint-André/Saint-Benoît. L'accident s'est produit vers 4h30, ce vendredi matin. Il a longuement perturbé la circulation. Malgré l'état des véhicules, les conducteurs "ne" sont que légèrement blessés.

Fabrice Floch •

©Yves Gruyer (Réunion la 1ere)

Plus de trois heures de nettoyage pour libérer la circulation

La circulation est difficile dans l'Est et plus précisément à Saint-Benoît, ce matin du vendredi 13 novembre 2020. Il était 4h30, environ, quand les sapeurs-pompiers ont été appelés en urgence. Un accident spectaculaire, impliquant deux voitures et un camion, s'est produit à la fin de la RN 2. Selon les premiers éléments recueillis sur place par Yves Gruyer, le spécialiste route pour Réunion la 1ère, les trois véhicules circulaient dans le même sens : de Saint-André vers Saint-Benoît.L'enquête de gendarmerie devra déterminer les raisons, mais également les responsabilités des trois conducteurs impliqués. Les chauffeurs des véhicules légers ont été "seulement" légèrement blessés, presque une chance au regard de l'état des deux voitures.Cet accident a provoqué d'importants bouchons sur la quatre-voies, mais également sur les différentes routes empruntées par les automobilistes voulant se rendre et sortir de la sous-préfecture de l'Est.À 7h ce vendredi, 2h30 après l'accident les agents de Direction Régionale des Routes (DRR) œuvraient toujours pour remettre en état la chaussée. Outre les débris, ils ont dû débarrasser l'asphalte de l'huile des moteurs.