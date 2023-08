A Saint-Benoît, une première journée des parents pour s'informer et trouver des réponses

Ce samedi 26 août 2023, la ville de Saint-Benoît a organisé une toute première "Journée des parents". Au programme : ateliers, rencontres avec des associations, prise d'informations, et découverte des différents dispositifs en terme d'inclusion, de logement ou d'éducation.

JCTS / GB / IP •

Après de nombreux événements dédiés aux enfants pendant les vacances, cette fois-ci, c'est aux parents que s'adressait cette journée organisée par la ville de Saint-Benoît ce samedi 26 août 2023.

Sur l'esplanade du front de mer, la commune a réuni différents acteurs de la parentalité, des associations, mais aussi des artistes pour un moment de prise d'informations certes, mais convivial. Des dizaines de stands ont été animés par les associations bénédictines, la gendarmerie, le CCAS, la Maison de protection des familles, et d'autres partenaires en lien avec le pôle justice ou les services de la mairie, qui ont répondu présent pour informer au mieux les visiteurs.

"Faire le lien entre institutions et population"

"L'idée de cette journée c'est de pouvoir proposer aux parents ainsi qu'aux jeunes des dispositifs ou institutions pour les accompagner dans leur quotidien", résume Elsy Niamdila, la coordinatrice au conseil local de sécurité et au pôle délinquance de Saint-Benoît.

"Le but est de faire le lien entre les institutions et la population, qu'elle soit au courant des dispositifs présents sur le territoire et qui peuvent répondre à leurs problématiques et questions en matière de logement, d'insertion, d'éducation..." Elsy Niamdila, coordinatrice au conseil local de sécurité et au pôle délinquance de Saint-Benoît

Ateliers manuels, mais aussi de parentalité

Plusieurs associations accueillaient ainsi les parents lors d'ateliers ludiques pour par exemple leur montrer comment fabriquer des jeux à la maison à partir de matériaux de récupération. Sur d'autres, place à la confection de gateaux, à de la peinture sur bois...

Journée des parents à Saint-Benoît • ©Réunion La 1ère

L'association bénédictine Afect (association féminine de l'Est contre tristesse, tyrannie, traumatisme), qui lutte contre les violences intrafamiliales, tenait aussi un stand lors de cette 1ère journée des parents. Au programme, des ateliers de parentalité, où tous sont invités à échanger sur le sujet pour "trouver de nouveaux leviers dans l'accompagnement de l'éducation".

"Ce n'est pas du tout facile de devenir parent, il n'y a pas de mode d'emploi, surtout que la société est en constante évolution. Ce qui permet de raccrocher les wagons, ce sont ces discussions entre pairs, pour que tout le monde puisse se dire qu'il n'est pas seul. On peut trouver de la ressource dans un cercle proche, mais aussi solliciter l'écosystème associatif comme l'association Affect pour essayer de trouver des briques de réponses". Association Afect

"On ne sait pas tout en tant que parents"

Les Bénédictins étaient au rendez-vous de ce premier événement du genre sur la commune. Une maman explique être venue se tenir au courant parce qu'"on ne sait pas tout en tant que parents, et ça nous permet de nous améliorer".

"Etre parent, ça s'apprend"

Beaucoup sont venus en famille ce samedi. Les enfants ont notamment trouvé de quoi s'amuser au sein de l'espace de loisirs prévus pour eux, entre structures gonflables, mur d'escalade, ateliers créatifs... "Ce sont mes enfants, je les aime ! Etre parent, c'est compliqué des fois, mais ça s'apprend. Et puis l'amour est plus fort que tout !", sourit Ulrich, papa venu avec Aliya et Rohan, ses deux enfants.