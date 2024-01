Cyclone Belal : distribution de 600 colis alimentaires pour les personnes vulnérables à Saint-Benoît

A la suite du passage du cyclone Belal, beaucoup de familles ont perdu leurs stocks de courses, notamment à cause des coupures d’électricité. Pour venir en aide aux Bénédictins, la mairie de Saint-Benoît en partenariat avec la Croix-Rouge, a distribué 600 colis alimentaires.

Ce vendredi 26 janvier, dans la matinée, des centaines de personnes étaient réunies devant le Pôle social de Saint-Benoît. Ils attendaient impatiemment leur colis alimentaire.

Uniquement ce matin, 300 colis ont été distribués. Un acte de solidarité, salué par l’ensemble des habitants. “On a préparé l’ensemble des colis pour aujourd’hui. Sur la journée, on distribuera 600 colis”, assure Marie Michèle Mariaye, 2ème adjointe élue à la proximité à la mairie de Saint-Benoît.

On a déjà reçu 600 autres demandes par mail. En général, on attend les demandes, afin de pouvoir nous réapprovisionner au fur et à mesure.