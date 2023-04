A Saint-Benoît, les travaux de restauration de la fresque de l’Eglise vont commencer. Pour aider à sa reconstitution, la ville recherche d’anciennes photos de la fresque “scène de vie bénédictine“. Vos photos de mariages, baptêmes, et communions pourraient servir.

LP / FM / MAF •

La ville de Saint-Benoît lance un appel à ses habitants. Vos anciennes photos de mariages, baptêmes, et communions, pourraient bien aider à rénover la fresque de l’Eglise.

L'autel ou la fresque

Celles où apparaît l’autel ou la fresque (en premier ou en arrière-plan) pourront permettre aux restauratrices de reconstituer de manière précise les toiles.

Les travaux vont commencer à la mi-juin. Ils sont menés dans le cadre du projet de réhabilitation du chevet de l’église et de la restauration des toiles peintes de 1903 à 1908 par l’abbé François Moirodde.

La ville de Saint-Benoît rénove la fresque de son église et recherche de vieilles photos pour aider à sa reconstitution. • ©Réunion La 1ère

Un dégat des eaux

"C’est une toile qui était exposée dans le chevet de l’église qui a subi un dégât des eaux et a été très fortement endommagé, explique Caroline Dinet, restauratrice pour la SMBR, la Société Méditerranéenne de Bâtiment et de Rénovation. Il y a plusieurs années, cette toile a donc été roulée et conditionnée à l’écart de l’Eglise. Aujourd’hui, elle nécessite une restauration pour être remise en place".

La restauration des toiles à lieu à la cure

Actuellement, les restauratrices sont en "plein déroulage de la toile" "Pour le moment ce sont deux toiles séparées que l’on va réunir", assure Caroline Dinet. La restauration se déroule à la cure à côté de l’Eglise de Saint-Benoît.

Le bâtiment est classé monument historique. Cette restauration délicate nécessite un savoir-faire et des connaissances techniques sur le tableau. "Un travail passionnant", ajoute Caroline Dinet, qui espère que les Réunionnais seront nombreux à partager leurs anciennes photos.

A vos photos

La ville précise que vos photographies "seront exclusivement utilisées dans le cadre de ce travail de reconstitution et ne feront l’objet d’aucune diffusion au grand public".

Vous pouvez les transmettre à l’adresse suivante jusqu’à la fin du mois d’août : culture@ville-saintbenoit.re. "Grâce à vos contributions, le patrimoine culturel de Saint-Benoît pourra être conservé !", conclut la mairie.