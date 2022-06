Les notaires de l’Est proposent des consultations gratuites à Saint-Benoît

Contrat de mariage, succession, gestion de patrimoine : vous avez besoin de conseils. Les notaires de l’Est proposent des rencontres gratuites avec la population ce samedi 4 juin, à Saint-Benoît.

Le rendez-vous est donné à l’Olive Bleue Café à Saint-Benoît, ce samedi 4 juin, entre 9h et 12h.

Contrat de mariage, succession, patrimoine...

Les notaires de l’Est de l’île vont à la rencontre de la population et proposent des consultations gratuites. Si vous avez des questions à poser en matière de contrat de mariage, de succession, de gestion de patrimoine ou encore pour la rédaction d’un testament, c’est le moment.

Des conseils gratuitement

Les notaires vous recevront pour des conseils donnés gratuitement. Ce rendez-vous "Conseil du Coin" est organisé par des notaires bénévoles. Il a lieu tous les premiers samedis matin du mois.

Partout en France

L’objectif : "promouvoir l’accès au droit pour tous et partout en France". L’initiative est née dans l’Hexagone et elle s’étend à de plus en plus de ville. Désormais, elle est aussi organisée à La Réunion, grâce aux notaires de l’Est.