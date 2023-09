Lutte contre l'illettrisme : au collège Amiral Bouvet, les parents invités à lire pour donner l'exemple aux enfants

Le collège Amiral Bouvet à Saint-Benoît a eu l'idée originale d'ouvrir les portes de son centre de connaissances et de culture aux parents, pour qu'eux-mêmes lisent et donnent l'exemple aux enfants. Un moyen de lutter contre l'illettrisme mais aussi d'impliquer les parents dans la vie éducative.

Les parents qui lisent montrent l'exemple aux enfants et leur donnent envie de lire ! Alors dans le cadre de la prévention contre l'illettrisme, le collège Amiral Bouvet de Saint-Benoît a pris une initiative intéressante : ouvrir son centre de connaissances et de culture (ou 3C), sorte de CDI, aux parents d'élèves deux fois par semaine.

Amener les parents à lire pour donner l'exemple aux enfants ? C'est l'idée du collège Amiral Bouvet à Saint-Benoît.

Une action parmi tant d'autres mise en place par l'établissement scolaire, mais qui participe non seulement à lutter contre l'illettrisme, mais aussi à impliquer davantage les parents dans l'éducation de leurs marmailles.

Une quarantaine de parents présents

Le centre a été inauguré ce jeudi, en présence du recteur Pierre-François Mourier et d'une quarantaine de parents d'élèves.

"C'est un 3C, l'évolution des CDI ou centre de documentation et d'information", explique la documentaliste, Audrey Grondin.

Pour que les parents donnent l'exemple

L'idée est de faire en sorte que ce "3C" devienne un lieu pour des activités quotidiennes de lecture entre enfants et parents. Ici, livres de fiction, magazines, ouvrages d'orientation ou collections thématiques sur la lutte contre le harcèlement scolaire, l'égalité filles-garçons, ou sur les valeurs de la République, sont mis à disposition.

"On souhaite que les parents soient un exemple pour leurs enfants. En les faisant venir au 3C, on aimerait que par la suite ça donne à leurs enfants de lire davantage. Parce que maîtriser la lecture fait partie des fondamentaux pour une meilleure réussite et une insertion dans la vie professionnelle" Audrey Grondin, documentaliste du centre de culture et de connaissances du collège Bouvet

"Innovant et intelligent"

Pour le recteur de l'académie Réunion, Pierre-François Mourier, venu applaudir l'initiative ce jeudi à Saint-Benoît, il s'agit d'une "innovation fondamentale" menée là par l'équipe pédagogique. "Les parents pourront discuter de ce qu'ils ont vu et lu avec leurs enfants le soir à la maison, le matin avant de partir à l'école, ou le week-end, et ça c'est formidable", salue-t-il en cette semaine contre l'illettrisme.

"Faire venir les parents dans le système scolaire, faire en sorte qu'ils soient eux-mêmes exemplaires pour leurs enfants par leur pratique de la lecture, c'est vraiment innovant et intelligent, et je suis sûr que ça va marcher" Pierre-François Mourier, recteur de l'académie Réunion

Des parents volontaires et motivés à lire davantage

Les parents qui ont fait le déplacement ce jeudi ont en tout cas envie de jouer le jeu.

Pour Roselyne, qui elle-même avoue lire très peu, voit l'idée d'un très bon oeil et compte même s'y mettre pour le bien de son fils collégien. "Les enfants reproduisent ce que les parents font, donc si les parents ne lisent pas, les enfants non plus", sourit-elle.

"Avec les jeux vidéo et tout ce qui s'ensuit, on met beaucoup de côté les livres", constate quant à elle Nicole, maman de onze enfants. "C'est très important pour les parents de s'investir et de montrer qu'il y a un pas qui se fait avec l'école", poursuit-elle.

"On apprend des choses et après on peut en parler avec les enfants", considère Aurélie, maman de 6 enfants. "Je vais lire un livre pour donner l'exemple à mes deux fils qui sont ici", affirme elle aussi Hadhoulati, mère de neuf enfants.

A La Réunion, l'illettrisme concernerait 23% de la population, soit près d'un Réunionnais sur 4.