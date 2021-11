Quelles réponses apporter après les dernières violences urbaines à Saint-Benoît ?

Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit ce mardi 23 novembre à Saint-Benoît. L’objectif des pouvoirs publics est d’enrayer le phénomène de violences urbaines sur la commune. Le 3 novembre dernier, des jeunes issus de bandes rivales s’étaient violemment affrontés.

HA / SE •

Le dernier épisode de violences urbaines survenu dans la nuit du 3 novembre dernier, à Saint-Benoît, est à nouveau au centre des débats ce mardi 23 novembre. Un Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) se tient en effet ce matin à la mairie de Saint-Benoît.

L’objectif pour les pouvoirs publics est de trouver des solutions afin d’éradiquer ce phénomène de violences. Le soir des faits, des affrontements avaient eu lieu entre des bandes rivales des quartiers de Bras-Fusil et de la Cité Labourdonnais. Et des habitations ainsi que des voitures avaient été caillassées.

Identifier les problèmes

En réaction, le maire Patrice Selly avait appelé à la tenue de ce CLSPD afin "d'identifier les origines des problèmes de délinquance sur le territoire et surtout d'apporter des solutions adaptées". L’élu pointe notamment du doigt la responsabilité des parents des mis en cause qui sont pour certains très jeunes et appelle à la mise en place de sanctions fortes.

C’est l’un des points abordé au cours de ce CLSPD auquel participe également le préfet Jacques Billant, le sous-préfet Michaël Mathaux, la procureure de Saint-Denis Véronique Denizot, mais aussi les représentants de la gendarmerie, les bailleurs sociaux ou encore la Caisse d’allocations familiales.

Le quartier de Bras-Fusil au coeur des préoccupations

Le préfet Jacques Billant a fixé trois objectifs pour ce CLSPD. Pour le représentant de l’Etat, il est important d’occuper le terrain de façon optimale, d’améliorer les capacités d'investigation pour interpeller les fauteurs de trouble mais aussi "d’approfondir la culture de la prévention".

Selon les services de gendarmerie, la délinquance serait maîtrisée sur Saint-Benoît depuis quelques années. Mais la compagnie de Saint-Benoît confirme être préoccupée par les violences de ces dernières semaines à Bras-Fusil, sans compter que les forces de l’ordre sont, elles-mêmes, régulièrement prises pour cible.

Et les gendarmes sont aussi régulièrement confrontés à des individus très jeunes, parfois seulement âgés de 13 ans. Pour les forces de l’ordre, il s’agit de cibler prioritairement ce quartier de Bras-Fusil. Les discussions en cours aujourd’hui devraient permettre à terme d’aboutir à un premier plan d’actions.