Saint-Benoît : à la Ressourcerie de l'ADRIE à Bras-Fusil, on apprend à ne plus rien jeter

S'équiper de manière éco-responsable pour la rentrée, c'est possible, en tout cas à la Ressourcerie de Saint-Benoît. Comme chaque mois, ventes solidaires et ateliers ont attiré une centaine de personnes, désormais sensibilisées à ne plus tout considérer comme des déchets.

JCTS / ACDK •

C'est désormais une habitude pour ceux qui connaissent la Ressourcerie ADRIE (Association pour le développement des ressourceries, l'insertion et l'environnement) de Bras Fusil à Saint-Benoît : les ventes solidaires, tous les deuxièmes samedi du mois, permettent de faire des bonnes affaires certes, mais aussi d'acquérir vêtements et divers objets en seconde main.

Regarder le reportage de Réunion La 1ère :

Ventes solidaires à la Ressourcerie de Bras-Fusil.

"Ecologique et économique"

Michèle par exemple, vient de temps en temps "parce que c'est écologique et économique". D'autant qu'elle vient d'avoir un enfant, et qu'elle ne tient pas à acheter des articles de puériculture neufs qui ne lui serviront que quelques mois. Pour ne rien gâcher, les prix eux, sont imbattables : entre 10 centimes et 5 euros la pièce.

Acquérir des savoir-faire

Mais venir à la Ressourcerie, que ce soit celle-ci à Bras-Fusil, celle de la Mare à Sainte-Marie, ou celle de Sainte-Clotilde, c'est aussi acquérir de nouveaux savoirs pour ne plus jeter ce qu'on peut réparer, ou même créer de nouveaux objets avec ce qui a été jeté. Ce samedi encore, des ateliers de menuiserie ou de réparation d'appareils électroménagers étaient organisés pendant les ventes solidaires.

Fabrication de porte-crayons...

Sans surprise, la rentrée approchant, les menuisiers de la Ressourcerie de Bras-Fusil ont décidé d'enseigner aux visiteurs la fabrication de porte-crayons et de porte-documents. "Même les petits enfants de 5 ans peuvent participer, c'est pour les sensibiliser dès le plus jeune âge au fait que même les chutes de bois peuvent être recyclées" explique Raja Gooal, menuisier à l'association ADRIE.

...en bois de meuble recyclé

"Ils apprennent à bricoler, c'est ludique, il y a un accompagnateur derrière, et à portée des enfants, même les plus réfractaires", s'enthousiasme une mère de famille qui repartira avec ses petits objets fabriqués en bois de meubles recyclés.

La matière première des ateliers menuiserie de la recyclerie provient soit de meubles récupérés chez des gens, voire dans la rue. "Tout le monde peut tenir une perçeuse et une visseuse, ça s'apprend vite", assure Armand Dax, lui aussi menuisier à la Ressourcerie.

Des meubles retapés et revendus

Raja Gooal mise sur un bouche à oreilles vertueux des participants aux ateliers de réparation ou de menuiserie. "Bana lé fier, et bana i revient et zot i sensibilise d'autres personnes", constate le menuisier.

D'autres meubles eux, sont retapés lorsque c'est possible, et remis en vente à la Ressourcerie. "On répare des armoires, des lits, des chaises, et on a même des créations. Parfois on fait des enlèvements chez les gens, on trie, on remet à neuf, et ensuite on remet à la vente", explique Armand Dax. "Ca fait le bonheur des gens qui voient le bois revivre", sourit-il.

De l'électroménager pas vraiment cassé

Dans la salle de réparation juste à côté, Ludovic Araye, réparateur électroménager à l'ADRIE, s'emploie à ressuciter les appareils qu'on pensait définitivement en panne. "Les clients croient que leur machine est défectueuse parce qu'elle ne s'allume plus. Elles sont jetées et nous on les récupère on fait notre possible pour leur donner une seconde vie", explique-t-il.

Entre ses mains passent cafetières, marmites à riz, machines à laver, fers à repasser... 7 appareils sur 10 remarchent après leur passage par la Ressourcerie. Aujourd'hui, il anime un atelier "Repar ou mem" pour apprendre aux visiteurs de la Ressourcerie à ne plus jeter ce qui est réparable.

Réduire les déchets qui partent à l'enfouissement

Car réutiliser le maximum de choses est l'ADN des trois ressourceries de l'île.

"On redonne une vie à tout ce qu'on considère comme des déchets, comme l'électroménager. On leur redonne une fonction et on fait en sorte que ça ne parte pas en déchèterie à l'enfouissement, ou jeté dans la nature" Jimmy Foussane, encadrant technique d'insertion à la Ressourcerie

A Bras-Fusil en tout cas, les visiteurs "prennent conscience du fait que beaucoup d'objets peuvent être réutilisés au lieu d'être jetés", constate Jimmy Foussane.

"Les gens quand ils viennent ici, sont en contact direct avec ce qu'on fait : ils voient le cheminement exact de ce qu'ils déposent, et se rendent compte de ce qui se passe. Généralement ils en reparlent autour d'eux, et davantage de personnes viennent", observe l'encadrant technique de la Ressourcerie.

Ventes solidaires tous les mois

Ces ateliers et ventes solidaires sont organisées, pour rappel, tous les deuxièmes samedi du mois, dans les ressourceries de Bras-Fusil, mais aussi de la Mare à Sainte-Marie. Un troisième pôle existe à Saint-Denis, dédié à la récupération et au reconditionnement de matériel informatique.