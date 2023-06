Saint-Benoit : des parents d’élèves alertent sur la vétusté des écoles de la commune

Des parents d’élèves dénoncent le manque de sécurité dans l’école maternelle Les Bougainvilliers de Ti Saint-Pierre à Saint-Benoit. Devant l’école, ils manifestent en silence contre les conditions d’accueil de leurs enfants.

LH / Henry-Claude Elma •

L’école présente des traces évidentes de décrépitude. Le plafond du préau s’effondre par endroits et présente donc de réels risques. L’état des toilettes n’est pas acceptable non plus, selon les parents.

Les infiltrations occasionnent de la moisissure sur certains murs, comme dans le réfectoire. Selon une maman, il y aurait aussi des déjections d’animaux de toutes sortes, dont des chauves-souris protégées, dans cette pièce.

Regarder le reportage de Réunion la 1ère :

Sainte-Anne : des parents d’élèves évoquent un problème de sécurité dans l’école maternelle Bougainvilliers.

Pas de rénovation des 24 écoles depuis 15 ans

Pour les parents d’élèves scolarisés dans cette même école il y a une trentaine d’année, le bâtiment n’a pas changé.

La majorité municipale, en place depuis 2020, affirme hériter d’une situation. Depuis 15 ans, les 24 écoles du territoire n'ont ’ait l’objet d’aucune rénovation. L’école maternelle Les Bougainvilliers n’est d’ailleurs pas la plus dégradée de la commune.

Des travaux vont débuter dans les écoles

Sous le coup d’un plan de rigueur pour relever la situation financière, la commune peut enfin prévoir un plan d’investissement conséquent, à hauteur de 20 millions d’euros.

Au vu de la situation financière de Saint-Benoit, qui est connue de tous, nous avons eu uniquement l’opportunité cette année de pourvoir lancer un marché sur la réhabilitation de nos équipements, nos structures scolaires notamment. Cela va faire l’objet de travaux prochainement sur l’ensemble de nos écoles, dont Bougainvilliers. Karine Thirion-Lebon, directrice générale adjointe en charge de la cohésion

Vers une fermeture de l’école Bougainvilliers ?

Une partie de ce budget d’investissement sera consacrée à la rénovation des écoles. Les travaux devraient débuter la semaine prochaine pour l’école maternelle Les Bougainvilliers.

Mais la municipalité envisage de fermer cette école, et de transférer à la rentrée prochaine les quelques 110 élèves dans l’école primaire voisine.