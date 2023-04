Saint-Benoît : gendarmes et policiers mènent des contrôles des débits de boisson et des états d’ivresse sur la voie publique

Ce lundi 17 avril, une opération conjointe a eu lieu avec gendarmes et policiers pour contrôler les points de vente d’alcool et les états d’ivresse sur la voie publique à Saint-Benoît. Le sous-préfet de Saint-Benoît, Michael Mathaux, était sur place.

Un important dispositif de gendarmes et de policiers était déployé, ce lundi 17 avril, dans le centre-ville de Saint-Benoît.

Ils ont mené une opération de contrôle dans les points de ventes d'alcool, mais aussi de contrôle d'état d'ivresse sur la voie publique.

Lutte contre l'alcoolisme

Le dispositif était déployé sous le contrôle du sous-préfet de Saint-Benoît, Michael Mathaux, dans le cadre de lutte contre l'alcoolisme. "Il y a un enjeu de santé publique car l’alcool est un des facteurs de risque pour les maladies chroniques et certains cancers, rappelle-t-il. C’est aussi un enjeu d’ordre public car l’alcool peut causer des troubles, il est un facteur aggravant sur les violences intra familiales, et l’une des principales causes d’insécurité routière".

Rappel de la réglementation

Cette opération était plus un rappel de la réglementation et une sensibilisation au niveau des débits de boisson et des consommateurs d’alcool sur la voie publique.

Le Capitaine Philbois de la compagnie de gendarmerie de Saint-Benoît rappelle que "la gendarmerie intervient régulièrement en préventif pour assure la tranquillité sur la voie publique". "Le but est que la tranquillité soit maintenue et que ceux qui consomment de l’alcool ne soit pas agressifs, explique le Capitaine Philbois de la compagnie de gendarmerie de Saint-Benoît. Le but est préventif et nous sommes dans le répressif quand des personnes se mettent en danger ou mettent les autres en danger".