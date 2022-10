Saint-Benoit : l'immeuble Cannelle démoli pour permettre la construction d'une résidence pour seniors

A l'abandon depuis une vingtaine d'années en plein cœur du centre-ville de Saint-Benoit, l'immeuble Cannelle va être démoli pour permettre la construction d'une résidence pour personnes âgées d'ici 2024.

HA / Florence Bouchou •

C'est un vieux bâtiment bien connu des Bénédictins. Abandonné depuis plus d'une vingtaine d'années, l'immeuble Cannelle, situé à l'entrée du centre-ville de Saint-Benoît, est en train de disparaître sous les coups d'une tractopelle.

Les travaux de démolition ont démarré ce mercredi 19 octobre et le maire de Saint-Benoit Patrice Selly a profité de cet instant "symbolique" pour faire part de sa volonté d'en finir avec les friches urbaines au cœur de sa commune.

Eliminer les "verrues urbaines"

"A notre arrivée aux responsabilités, il y a deux ans, nous avions annoncé que nous voulions éliminer cette verrue du paysage bénédictin, appuie l'élu. La volonté politique aujourd'hui, c'est d'éliminer tous ces bâtiments abandonnés dans le centre-ville de Saint-Benoit".

Les travaux de démolition s'achèveront d'ici la fin de l'année et en lieu et place de l'ancien immeuble se dressera bientôt une résidence destinée aux personnes âgées et/ou en perte d'autonomie, voire en situation de handicap.

L'objectif est d'éliminer la plupart des verrues urbaines dans le centre-ville de Saint-Benoit, annonce le maire Patrice Selly • ©Willy Thévenin

Des travaux en partie financés par l'Etat

Les travaux de construction démarreront début 2023 pour une livraison prévue en 2024. Une opération de la Semac qui a pu bénéficier du soutien de l'Etat à travers le fonds friche. Le bailleur a ainsi pu profiter d'une subvention de plus de 1,4 million d'euros.

La démarche est saluée dans le voisinage, à commencer par les commerçants. "Ca pourrait attirer pour notre commerce des nouveaux clients et surtout redonner vie à cette ville", note Moïse Senscé, commerçant enthousiaste.

Le nouveau bâtiment devrait également accueillir des commerces et contribuer ainsi à la redynamisation du centre-ville. Comme un recommencement. "Avant dans cet immeuble, il y avait des logements en haut et en dessous, il y avait plusieurs magasins. Et d'un coup, ça a fermé, comme ça !", se souvient d'ailleurs une passante.