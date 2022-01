Saint-Benoît : le quartier de Bras-Fusil vit une 5ème nuit consécutive de violences

Cela fait cinq nuits que le quartier de Bras-Fusil est le théâtre de violences une fois la nuit tombée. Gramounes, jeunes et femmes sont victimes d’agresseurs cagoulés.

IP avec Harini Mardaye et Willy Fontaine •

Les riverains du quartier de Bras-Fusil, dans les hauts de Saint-Benoît, en ont ras-le-bol. Cela plusieurs nuits consécutives que les gens se font agressés dans le coin. Gramounes, femmes et jeunes se font prendre à partie par des agresseurs cagoulés.

Hier soir, un homme d'une soixantaine d'années a été extirpé de sa voiture avant de se faire agresser indiquent les représentants de la municipalité présents sur place ce matin. Les faits se seraient déroulés entre Bras-Canot et Bras-Fusil.

Il y a deux jours, c’est un jeune de 18 ans qui a été attaqué. Victime de jets de galets, il s’en sort avec une épaule déboitée.

Témoignages recueillis par Réunion La 1ère :

Heurts à Bras fusil : 3 personnes interpellées

Des agresseurs venus d’ailleurs

Les forces de l’ordre indiquent que trois interpellations ont eu lieu suite à cette série d’agression. Il s’agit d’un mineur et de deux adultes. Selon les premiers éléments, ces actes de violence ne seraient pas motivés par une raison spécifique, mais ils seraient purement gratuits.

Les gendarmes confirment, par ailleurs, que ces agressions sont commises par des jeunes issus d’autres communes que Saint-Benoît.

La population crie son désarroi

Les habitants du quartier de Bras-Fusil sont remontés suite à ces faits de violence à répétition. Ils demandent à la municipalité de Saint-Benoît et aux forces de l’ordre de prendre rapidement les choses en main afin que le calme et la sécurité reviennent au plus vite.