Saint-Benoît : la maison infestée de termites sera intégralement traitée

Saint-Benoît : la case infestée de termites sera désinfectée

Dans le quartier de Beaufonds, à Saint-Benoît, la famille Picard est aujourd’hui soulagée. Samedi dernier, une petite fille de 3 ans, a eu une grosse frayeur. Le plancher de la maison, infesté de termites, s’est dérobé sous ses pieds.Les nuisibles sont en fait présents partout dans la maison. Ce mercredi 4 septembre, le constructeur de la maison, Bourbon Bois, est venu effectuer une expertise. L’ossature en bois est, elle, intacte, en revanche tous les contre-plaqués utilisés pour le plancher, les cloisons ou encore le plafond, qui n'étaient pas traités, sont infestés.La société va prendre en charge la totalité des travaux de désinfection de l’étage envahi par les termites. Des travaux d’ampleur tant les insectes ont proliféré. Ils se sont en effet multipliés très rapidement dans les espaces humides et sombres, s’installant entre les carreaux et la façade en bois de la maison.Tout le quartier serait infesté. Seul un traitement permet de venir à bout des insectes ravageurs. La famille sera relogée le temps des travaux. Ils devraient durer 3 mois.Le reportage de Nadia Tayama et Florence Bouchou.