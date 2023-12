Sainte-Anne : la présidente de l’Arche de Noé condamnée en Appel, les animaux du refuge libérés

La Cour d’Appel de Saint-Denis a condamné la présidente de l’association l’Arche de Noé à Sainte-Anne, pour maltraitance animale, le jeudi 7 décembre dernier. Au grand soulagement des associations de défense animale, les animaux saisis ont été confiés à des associations de défense animale.

Annaëlle Dorressamy / Indranie Petiaye •

Le jeudi 7 décembre dernier, la Cour d’Appel de Saint-Denis a condamné la présidente de l’association l’Arche de Noé pour maltraitance animale à Sainte-Anne.

La présidente condamnée à payer des amendes

Pour rappel, le 28 avril dernier, la présidente avait déjà été condamnée par le tribunal de Saint-Denis à plus de 10 000 euros d’amende. Au mois de mai 2022, plus de 110 chiens ont été sauvés du refuge de l’Arche de Noé, après des années de vie de maltraitance et de conditions indignes.

Les services de la DAAF avaient aussi découvert des cadavres dans les poubelles, des animaux dans des bâtiments trop petits, sales et insalubres.



Et jeudi dernier, la Cour d’Appel de Saint-Denis a confirmé la condamnation de la présidente de l'association l'Arche de Noé. Pour les délits de mauvais traitement d’animaux, elle a écopé de 4 mois d’emprisonnement avec sursis. Elle devra aussi payer plus de 2 000 euros d'amendes pour privation de soins ou encore des contraventions relatives à l’environnement. Elle a également interdiction de détenir des animaux durant cinq ans.

Les associations de défense animale soulagées

Après plusieurs années de combat, l’association pour l’Éducation et la Bienveillance Animale (Apeba) a pu mettre fin au calvaire enduré par les animaux. “On a pris un avocat. On a contacté les vétérinaires des trois fourrières pour constater la maltraitance psychologique en étant enfermés en fourrière depuis deux ans. Toutes les associations ont recueilli des témoignages pour enrichir le dossier d'accusation”, écrit l’Apeba sur sa page Facebook.

Des animaux confisqués

La confiscation de l’intégralité des chiens et chats saisis a été confirmée. “Chaque association qui s’est vu remettre un ou plusieurs animaux pourra librement en disposer”, informe l’Apeba.

Ils ont vécu l’enfer, c’est inimaginable. Ils ont été détenus dans ce refuge plusieurs années, sans être soignés, enfermés dans des cachots sans lumières, au milieu des rats et sans aucune sortie. Association Apeba

Pour les animaux qui n’ont été confiés à aucune association, ils seront remis à la SPA de La Réunion.

À la recherche de familles d’accueil

Après avoir libéré les animaux, l’association recherche désormais des familles d’accueil qui souhaiteraient accueillir un chien ou un chat dans un cadre de vie agréable.

Voici le formulaire à remplir pour devenir famille d’accueil.

Sainte-Anne : la présidente de l’Arche de Noé condamnée par la Cour d’Appel, les animaux du refuge libérés • ©Association Apeba