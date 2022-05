Saint-Denis : 66 postes à pourvoir ce mardi lors d'un job dating

La municipalité de Saint-Denis organise un job dating commerce et restauration ce mardi 31 mai, qui a lieu jusqu'en début d'après-midi. Plus de soixante postes sont à pourvoir : des contrats d'alternance, à durée déterminée et même indéterminée.

GB / ND / JCTS •

Sur la place Paul-Vergès, en face du Petit Marché à Saint-Denis, des chapiteaux sont installés depuis ce matin. En effet, un job dating a lieu jusqu'à 14h. En jeu : 66 postes à pourvoir dès le mois prochain dans le domaine du commerce, et plus particulièrement de la restauration. Depuis la crise Covid, les CV des serveurs et autres métiers du secteur ont disparu selon plusieurs professionnels.

35 CDI pour une seule enseigne

L'un des stands propose a lui seul 35 emplois, tous en CDI. "On ouvre une franchise en juillet et on recherche 35 équipiers polyvalents, explique Annecy Poudroux, assistante ressources humaines de la SAS La Cop en charge du recrutement. On va les former à la caisse et à la cuisine. On s'assure de la formation des salariés et on les embauche en CDI." Le local sera situé en centre-ville de Saint-Denis, les équipiers doivent être disponibles de jour comme de nuit, et sans problème de transport. "C'est un challenge de recruter", conclut la jeune femme.

Regardez le reportage de Réunion la 1ère :

Commerces et restaurants recrutent

Un coup de main de Saint-Denis

Horaires difficiles, grande disponibilité, salaires peu attractifs… Les métiers de la restauration ont de plus en plus de mal à séduire. Quand bien même les horaires de travail ne seraient pas un frein, il faut encore posséder les qualifications requises car il ne suffit plus de pouvoir porter des assiettes, mais de savoir aussi endosser le rôle tantôt de commerciaux, tantôt d’animateurs de salle. C'est pour cette raison que la municipalité de Saint-Denis a décidé d'organiser ce forum de l’insertion commerce et restauration.

A l'échelle du département, 500 postes cherchent preneurs dans le domaine de la restauration et l'hôtellerie.