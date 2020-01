Saint-Denis : un conducteur de bus scolaire sous ecstasy et zamal

En ce jour de rentrée scolaire, les forces de l’ordre ont contrôlé ce lundi matin les chauffeurs de bus transportant les élèves. Un a été dépisté positif au zamal et à l’amphétamine. Son permis lui a été immédiatement retiré.

LH •

Un chauffeur de bus scolaire a été ont contrôlé positif au zamal et à l’ecstasy. Son permis lui a été retiré et il a été convoqué au commissariat pour audition. Un autre chauffeur a été dépêché pour transporter les 23 élèves qui se trouvaient à bord du bus.



Tôt ce lundi 27 janvier au matin, les effectifs de la Délégation Départementale de la Sécurité Routière du SIAAP ont réalisés des contrôles auprès des chauffeurs de bus à Saint-Denis. En cette rentrée scolaire, ils cherchaient à vérifier les capacités de circulation des conducteurs.



Onze dépistages de produits stupéfiants ont ainsi été effectués, un s’est donc révélé positif au cannabis et à l’amphétamine. Un autre chauffeur conduisait sans carte de conducteur et les scellés de l’éthylotest anti-démarrage de son véhicule avaient été retirés.



En 2019, la présence d’alcool ou de stupéfiants a été relevée dans 10 des 14 décès déplorés sur les routes des zones police de l’île.