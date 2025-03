Saint-Denis : les habitants de la Colline contraints d’évacuer, des solutions de relogement proposées

Moins d’un mois après le passage du cyclone Garance sur La Réunion, de nombreux sinistrés restent dans des situations compliquées. Les habitants du quartier de La Colline, au Bas-de-la-Rivière, à Saint-Denis, ont pour certains perdu leurs habitations.

Des maisons détruites qu’ils ne pourront pourtant pas reconstruire. Situés en zone rouge, ils doivent partir. La municipalité met donc en place un dispositif de relogement des foyers sinistrés.

Plusieurs solutions de relogement ont été proposées. Le Fonds Letchimy pourra être mobilisé pour las habitants non-assurés vivant en zone rouge, dans des conditions prévues par la loi, assure la ville.

Le BRGM préconise des " évacuations systématiques dès les vigilances jaunes émises par Météo France ". Les autorités recommandent donc la " délocalisation du quartier, notamment avant la prochaine saison cyclonique ".

Le BRGM indique que le village de la Colline est exposé à des risques majeurs de crues, de glissements de terrain et de chute de pierres, aggravés par des épisodes météorologiques intenses. Si les habitants de la rive droite plus impactés que ceux de la rive gauche, tous sont situés en zone rouge.

Le secteur est en zone rouge, il n’est donc pas compatible avec une habitation pérenne, explique Ingrid Girardeau, directrice du BRGM de La Réunion. Impossible de reconstruire une habitation détruite par un évènement naturel, lorsqu’elle se situe en zone rouge, précise-t-elle.

Le secteur est " tellement enclavé " entre deux remparts, et les mouvements de la rivière, que la solution la plus adéquate reste la délocalisation du secteur.

Pour les habitants, l’endiguement permettrait de sauver leur quartier. Impossible répond le BRGM. L’endiguement est techniquement compliqué et très onéreux, et surtout " un endiguement ne protège pas à 100% ".

Aujourd’hui avec le changement climatique, on peut être confronté à des débits de plus en plus importants, de plus en plus forts et donc cette digue ne protègera pas à 100%.